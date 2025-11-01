Una partita intensa, tattica, italiana: finisce 0 a 0 il big match di sabato sera tra Napoli e Como. Una partita che ha messo in evidenza ancora una volta in questo campionato, tutte le qualità del Como. La squadra di Fabregas non sfigura contro i primi della classe, propone il proprio gioco, per larghi tratti si fa preferire alla squadra di Conte. L’esperienza giaà acquisita dai comaschi si vede anche quando, non trovando il gol, i calciatori nel finale si chiudono in maniera ordinata per non incassare un gol. I partenopei dal canto loro sono ancora una volta in debito con Milinkovic Savic, il protagonista della serata è lui: para un altro rigore ed evita la sconfitta al Napoli. Gli attaccanti delle due squadre hanno deluso, per il Napoli Politano è stato confusionario come Neres, Hojlund non ha mostrato una condizione ottimale dopo i problemi fisici.

A onor del vero Morata dal dischetto non ha certo brillato, tirando il più “parabile” dei rigori, ma le statistiche del portiere del Napoli sono così impressionanti che l’ennesimo penalty parato non può essere un caso. A chi lo critica per qualche intervento non perfetto, andrebbe mostrata la classifica dei punti guadagnati grazie ai salvataggi sui tiri dagli undici metri.

Il Como mette un altro punto in cascina e si conferma squadra da vertice, il Napoli aspetterà Milan-Roma per capire se riuscirà a mantenere il primato in classifica.