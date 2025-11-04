Altre notizie non positive per Lewis Hamilton: il pilota della Ferrari continua a ricevere brutte novità dal mondo della Rossa.

L’arrivo di Lewis Hamilton in Ferrari, annunciato già lo scorso anno con netto anticipo, aveva letteralmente fatto sognare i tifosi della Rossa. La speranza era quella di vedere una scuderia nuovamente dominante, potendo contare sul pilota più vincente di sempre, una guida esperta che avrebbe dovuto fare la differenza.

Purtroppo le cose non sono andate nel verso giusto, visto che Hamilton ha finora deluso le aspettative. Non tanto per le prestazioni negative, ma per strategie interne che appaiono totalmente in esclusione con le capacità del britannico. Hamilton ha deluso anche negli ultimi GP, denotando evidenti difficoltà alla guida della SF-25.

C’è chi spera che il 2026 possa essere maggiormente ricco di soddisfazioni personali per Hamilton, chi invece già scommette su un addio non troppo lontano del pilota di Stevenage. Fatto sta che il momento è molto delicato; non bastando i risultati scarni, l’ex Mercedes ha dovuto accettare nelle scorse ore anche l’addio di un personaggio interno alla Ferrari su cui contava molto.

Ferrari, Riccardo Corte lascia la scuderia: il performance engineer di Hamilton cambia vita

La Ferrari ha annunciato in questi giorni l’addio dalla scuderia di un personaggio che da diversi anni faceva parte del team ingegneristico. Ovvero di Riccardo Corte, italianissimo ex performance engineer proprio di Lewis Hamilton. In pratica era l’addetto all’approccio e alla personalizzazione della SF-25 in favore del pilota inglese.

Corte si era principalmente occupato dello sviluppo e all’ottimizzazione delle PU ibride, per poi lavorare al fianco di Charles Leclerc (come driver coach) e di Carlos Sainz (in qualità di performance engineer). La sua esperienza in Ferrari è davvero invidiabile: 11 anni di carriera a Maranello ed una grande capacità nella gestione dell’energia e dei sistemi di controllo.

L’ingegnere ha deciso di cambiare letteralmente vita. Infatti ha accettato la chiamata dall’Australia della Grove Racing, scuderia che corre nel campionato Supercars. Corte ricoprirà il ruolo di ingegnere di pista, seguendo in particolare il giovanissimo talento di casa Kai Allen, grande promessa dell’automobilismo under 18.

“Sono davvero orgoglioso di entrare a far parte di Grove Racing in un momento così entusiasmante per la squadra – ha ammesso Corte annunciando la sua prossima avventura – I progressi compiuti nelle ultime stagioni sono impressionanti, e la vittoria alla Bathurst 1000 dimostra cosa si può ottenere con le persone e la mentalità giuste. Dopo undici anni in Ferrari, non vedo l’ora di portare quell’esperienza nel mondo Supercars, aiutando il team a continuare a crescere e a sfruttare al massimo ogni opportunità in pista“.