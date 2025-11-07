Un infortunio che rischia di stravolgere tutte le strategie dell’Inter, anche in vista della sessione di calciomercato di gennaio prossimo.
Molto spesso il mercato di riparazione serve semplicemente ad aggiungere qualche tassello in corso d’opera, in particolare alle squadre che hanno delle mancanze in rosa o che devono migliorare la propria classifica. Ma a condizionare tale sessione sono anche gli infortuni di calciatori rilevanti, che vanno dunque in qualche modo rimpiazzati.
L’Inter potrebbe in questo senso essere protagonista del mercato di gennaio 2026, la prima finestra del nuovo anno. La squadra di Cristian Chivu a livello di rosa appare piuttosto completa e non sembra dover rimpiazzare alcun calciatore di spessore. Ma allo stesso tempo potrebbe vedere qualcuno dei propri titolarissimi finire nel mirino di club internazionali.
Proprio un grave infortunio, avvenuto negli scorsi giorni, rischia di causare un vortice di mercato e di trattativa che riguarderebbe da vicino anche la società nerazzurra. Tutto parte dal problema occorso ad Achraf Hakimi, ex terzino interista ed oggi al PSG. L’intervento killer di Luis Diaz nel match di Champions League di martedì scorso rischia di tenere il marocchino fuori dai campi per molto tempo.
Hakimi, già finito il suo 2025: il PSG pensa anche a Dumfries per rimpiazzarlo
Durante PSG-Bayern Monaco, il colombiano Diaz è intervenuto in maniera scomposta ai danni di Hakimi, cercando di frenare la cavalcata dall’ex interista. Risultato: caviglia totalmente gonfia e serio rischio di stop grave per il numero 2 dei parigini.
Fortunatamente Hakimi non ha riportato fratture scomposte, bensì una distorsione di una certa entità. Il 2025 del terzino marocchino è ormai finito, con la possibilità di dover pure saltare la Coppa d’Africa prevista proprio nel suo paese natale a fine dicembre.
Una brutta gatta da pelare per il PSG e per il tecnico Luis Enrique, che perderà così per 2-3 mesi uno dei suoi migliori calciatori, un terzino unico al mondo per velocità, capacità di spinta e qualità tecnica. Possibile che il club parigino possa tornare a gennaio sul mercato per rimpiazzare Hakimi con un calciatore dalle caratteristiche simili.
Il nome nuovo è quello di Denzel Dumfries, laterale destro dell’Inter che fu acquistato dai nerazzurri proprio per rimpiazzare lo stesso Hakimi, passato nel 2021 al PSG per ben 60 milioni di euro. Ora la storia rischia di ripetersi con l’olandese, attuale numero 2 dell’Inter, finito nel mirino della ricca squadra francese.
Difficile che l’Inter possa privarsi a gennaio di un titolare fisso, uno dei laterali di difesa più prolifici d’Europa. Tutto dipenderà dalla cifra che il PSG è intenzionato a mettere sul piatto per Dumfries, sia a livello di cartellino che di stipendio.