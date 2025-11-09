Lando Norris 10
Fine settimana perfetto, punti in cascina, inversione totale della china psicologica nei confronti di Piastri. Manca davvero un passo.
Kimi Antonelli 9
Porta al limite la Mercedes, ottimizzando il lavoro del team; ancora più importante, il fatto che riesca a dominare gli eventi, mentre altri ne fanno le spese.
Max Verstappen 8
Antonelli lo “mura” e Max deve accostarsi, resta agli atti una rimonta che è una testimonianza di grinta, lucidità, classe. Dov’è la novità?
Oliver Bearman 8
Una crescita inarrestabile, certificata dalla gestione dei duelli e dalle velocità di punta. Merita un volante di livello.
Nico Hulkenberg 7
Una gara ben impostata e ottimamente condotta, con la chicca della sosta unica che porta la Sauber nelle zone nobili.
Oscar Piastri 5 –
Non si riconosce più nemmeno lui, quando si guarda negli specchietti. Possiamo dire che mezzo Mondiale è andato, sta per cedere anche l’altra metà.
Hamilton – Leclerc SV
Il silenzio degli innocenti.