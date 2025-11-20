Notizia davvero positiva per Jannik Sinner, pronto a lasciarsi alle spalle la rivalità con Carlos Alcaraz e primeggiare in questo ambito.

Il 2025 tennistico si è quasi concluso, o quanto meno i grandi tornei a livello individuale e singolare hanno chiuso i battenti per quest’anno, con le ATP Finals di Torino come ultimo atto. Una stagione intrigante che ha confermato lo strapotere assoluto di due tennisti su tutti: Carlos Alcaraz e Jannik Sinner.

I due fuoriclasse si sono divisi quasi equamente i titoli che contano. Non è un caso se nel ranking ATP aggiornato Alcaraz sia in testa con soli 550 punti di vantaggio su Sinner. Due rivali appaiati che hanno affrontato diverse finalissime di prestigio. Lo spagnolo per esempio si è imposto nei Major di Parigi e New York, mentre Jannik ha avuto la meglio a Wimbledon ed alle Finals. Insomma, un duello che farà storia a lungo.

Nonostante Sinner sia stato fermo per ben tre mesi, fra febbraio e maggio scorsi, per colpa della squalifica imposta dalla Wada, il rendimento dell’altoatesino è sempre stato elevato. Tanto che alcuni esperti commentatori di questo sport lo indicano come favorito rispetto ad Alcaraz per raggiungere un traguardo altissimo.

Adriano Panatta incorona Sinner: “Ha più possibilità lui rispetto ad Alcaraz”

In un’intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport, Adriano Panatta è stato interpellato su questo dualismo incredibile, che senza dubbio riguarderà anche le prossime stagioni tennistiche. L’ex campione italiano è un grande estimatore di entrambi, ma a suo dire Sinner dovrebbe avere qualche chance in più per raggiungere un obiettivo top.

Parliamo della vittoria del Calendar Grande Slam, ovvero il trionfo nello stesso anno di tutti e quattro i tornei Major della stagione: Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open. Secondo Panatta sarebbe Jannik il favorito ad ottenere questo slam, nonostante lo stesso atleta abbia ammesso non sia tra i suoi obiettivi primari.

“Grande Slam? Penso che Sinner abbia più possibilità di riuscirci un giorno rispetto ad Alcaraz. Jannik è più costante, più solido e gioca bene su tutte le superfici. Si diceva che sulla terra battuta fosse difficile per lui, ma al Roland Garros contro Carlos ha avuto tre match point”.

Panatta ha però parlato anche dei colpi in cui Sinner dovrà migliorare, con l’obiettivo di tornare numero 1 al mondo: “Sono convinto che Sinner sia capace di riuscire in questo. E mantenere Cahill nel suo team è utile anche a questo, lui deve migliorare sempre come d’altronde deve fare ogni giocatore. Può migliorare molto a rete perché sulle basse ha ancora evidenti difficoltà, e può migliorare anche dal punto di vista della potenza”.