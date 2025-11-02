Novità sul futuro di Paulo Dybala. L’attaccante e fantasista argentino è in scadenza di contratto a giugno prossimo con la Roma.

Fino a qualche mese fa c’era chi nella capitale indicava Paulo Dybala come un peso per la Roma, un calciatore di grande talento ormai troppo spesso alle prese con infortuni e problematiche muscolari. Effettivamente il numero 21 giallorosso in tempi recenti è stato vittima di diversi stop che hanno fatto disperare la tifoseria.

Basti pensare alla lesione al tendine che lo ha costretto a marzo scorso ad operarsi ed a saltare gli ultimi due mesi di campionato. Oppure una recente ricaduta che lo ha tenuto fuori per diversi incontri. Oggi invece la Roma si sta godendo un Dybala rinato, che ha lavorato con un programma specifico per tornare al meglio: quello visto nelle ultime gare contro Sassuolo e Parma è un calciatore quasi al 100%, capace di reggere anche i 90 minuti di gara.

Gian Piero Gasperini sta sfruttando il momento positivo e di brillantezza fisica di Dybala, che con ogni probabilità partirà titolare anche domenica sera contro il Milan. Una condizione che cambia anche la situazione legata al suo futuro professionale, visto che il contratto con la Roma è in scadenza al 30 giugno prossimo.

Dybala, la Roma fa sul serio: pronta l’offerta per un rinnovo triennale

Chi pensava che la Roma fosse stanca degli alti e bassi di Dybala e dunque destinata a lasciarlo partire a fine stagione, si sbagliava di grosso. Infatti, come scrive il Corriere dello Sport, il club giallorosso sarebbe intenzionato come mai prima d’ora a prolungare il contratto della Joya.

Sul piatto è pronto un triennale, dunque un contratto allungato fino al 2028, a cifre però ben più contenute rispetto ai circa 6 milioni netti all’anno che percepisce attualmente. La Roma in primis deve pensare ai propri conti e Dybala sa di non poter guadagnare più le somme finora pattuite. Se l’ex Juve dovesse essere d’accordo con tale ridimensionamento, allora il matrimonio si potrà celebrare.

Dybala inoltre si trova benissimo a Roma; per il momento ha allontanato l’ipotesi di un ritorno in Argentina e vuole veder nascere e crescere il suo primogenito (la moglie Oriana partorirà a marzo) proprio nella capitale italiana. Senza dimenticare l’amore del pubblico romanista, che lo ha da subito incoronato come nuovo idolo assoluto e calciatore di riferimento.

La Roma ha ingaggiato a costo zero Dybala nell’estate 2022, dopo la fine della lunga storia alla Juventus. Finora in maglia giallorossa la Joya ha messo insieme 121 presenze ufficiali, con 44 reti all’attivo. In questa stagione si è sbloccato segnando già contro Viktoria Plzen e Sassuolo.