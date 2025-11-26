Marc Marquez si è raccontato in una recente intervista, parlando del suo dramma più grande e di uno stop impossibile da evitare.

Difficilmente Marc Marquez dimenticherà il mondiale di MotoGP appena concluso. Il 2025 è stato l’anno della rinascita assoluta del fuoriclasse spagnolo, che è tornato ad essere dominante nella classe regina motociclistica. Grandi prestazioni, una forma fisica eccellente, l’impressione di rivedere il Marquez dei tempi migliori con la Honda.

Lo spagnolo ha sfruttato al meglio l’occasione datagli da Gigi Dall’Igna, direttore generale della Ducati. La scuderia di Borgo Panigale ha scelto di puntare sulle qualità e sulla voglia di rivalsa di Marquez. Scommessa vinta, visto che il talento di Cervera ha spazzato senza problemi la concorrenza, riuscendo a stravincere il titolo con diverse settimane di anticipo.

Marquez ha anche sfruttato l’annata disastrosa del suo compagno/rivale Pecco Bagnaia, che ha avuto più problemi del previsto con la sua Desmosedici. Un ritorno al successo che non può non far pensare a Marquez stesso ai momenti più duri attraversati negli scorsi anni, quando sembrava che il suo talento motociclistico fosse morto e sepolto sotto una coltre di sventura.

Marquez ed il ricordo degli infortuni: “Ho perso tre anni di carriera, ma ora…”

Il momento del trionfo per Marc Marquez è anche quello delle riflessioni. In particolare riguardo al suo periodo delicato dal 2020 in poi. I primi infortuni gravi, le cadute rovinose e quella sensazione di non poter più tornare a dominare come nel decennio precedente.

Le parole dello spagnolo, riportate da AS, sono piuttosto interessanti: “Dopo gli infortuni subiti sono cambiato molto. Forse ho perso 3 anni di carriera, ma ne ho guadagnati 6 a livello di maturità e vita personale, mantenendo la stessa passione perché non si perde il DNA”.

Va ricordato come Marquez nel 2020 subì il suo primo grave stop, la rottura dell’omero destro a seguito di una caduta a Jerez de la Frontera. La gravità dell’intervento e la scarsa gestione muscolare lo ha portato, come precedentemente dichiarato, ad ipotizzare il ritiro dal motociclismo nel 2023.

Tutto rientrato, come dimostrano le ultime grandi prestazioni. Ma occhio a suo fratello Alex Marquez, che da alleato può diventare il suo maggiore rivale in pista: “Alex può diventare campione il prossimo anno. D’altronde è stato l’unico a sfilarmi la testa del mondiale quest’anno. Alex ha preso un ottimo slancio e quando sei in un momento così non sai mai dove ti fermerai. Nell’immediato sarà lui il mio principale rivale”.