Momento molto delicato per Novak Djokovic. Il tennista serbo è in lutto per una notizia dolorosa che è arrivata nelle scorse ore.

In questi giorni Novak Djokovic è impegnato in quello che lui stesso ha definito probabilmente il suo ultimo impegno tennistico della stagione. Vale a dire il torneo ATP 250 di Atene, dove è già approdato in semifinale vincendo i primi due match.

Una manifestazione a cui Nole tiene particolarmente, perché l’evento è stato organizzato dal suo team. Lo stesso inizialmente era previsto a Belgrado, città d’origine di Djokovic, ma quest’anno è stato spostato nella capitale greca per via di alcuni dissidi tra lo stesso tennista ed il governo serbo. Per questo motivo Djokovic ha voluto sposare la causa ateniese, riportando in città un torneo ATP che mancava dal 1994.

Proprio ad Atene, Djokovic è stato protagonista di un momento davvero particolare e commovente. Infatti il serbo, dopo aver superato il cileno Alejandro Tabilo agli ottavi di finale (colui che aveva eliminato Nole a Monte-Carlo), è letteralmente scoppiato in lacrime di fronte a tutti gli spettatori dell’OAKA Arena. Il motivo è legato ad un doloroso lutto che ha colpito lo stesso fuoriclasse del tennis.

Djokovic piange la scomparsa di Pilic: “Era il mio padre tennistico”

Le lacrime versate da Novak Djokovic riguardano la recente scomparsa di un ex protagonista del tennis internazionale e jugoslavo in particolare. Ovvero quella di Nikola Pilic, ex straordinario atleta che è venuto a mancare nel mese di settembre. Un uomo che era molto legato a Djokovic, avendo avuto un ruolo fondamentale nella sua crescita in questo sport.

Al termine dell’incontro vinto contro Tabilo, sugli schermi dell’OAKA Arena di Atene sono passate in rassegna alcune immagini di repertorio per ricordare la qualità e le giocate di Pilic. Un momento toccante per Djokovic, che è letteralmente esploso in un pianto commovente, senza trattenere nulla, a dimostrazione del legame che aveva con l’ex tennista.

“Era il mio padre tennistico, l’ho sempre chiamato cosi. Ha avuto un ruolo fondamentale nella mia crescita come tennista e come essere umano. La notizia della sua scomparsa mi ha reso davvero molto triste” – ha dichiarato Djokovic riguardo alla sua reazione. Pilic è scomparso ad 86 anni e Nole si era già recato anche al suo funerale.

Nikola Pilic, per chi non lo conoscesse, è stato tra i tennisti balcanici più forti di sempre, capace di raggiungere il 6° posto nel ranking mondiale. In carriera ha vinto 6 titoli ATP, mentre da allenatore di Coppa Davis ha ottenuto 5 trionfi, guidando tre nazioni diverse (Germania, Serbia e Croazia).