Conte, scontro furioso Parlato-Viviano sul Napoli: “Siete anti-napoletani! Ecco perché lo criticate”

Il Napoli si prepara a una sfida importante in Champions League contro l’Eintracht Francoforte, ma il clima intorno alla squadra di Antonio Conte resta rovente. Il tecnico azzurro, nel corso della conferenza stampa della vigilia, ha toccato temi delicati come gli arbitraggi e la percezione del Napoli nel sistema calcio italiano. “Non mi metto a parlare di arbitraggi, lasciamo stare. Appena si parla poco poco di arbitri, appena si solleva un problema li mandiamo in confusione. Avete visto? Appena qualcuno ha parlato è successo di tutto, è successo di tutto e di più…”

Un messaggio diretto, quello di Conte, che non ha risparmiato critiche implicite all’ambiente arbitrale (e ad alti dirigenti di altre squadre…), mettendo in evidenza una fragilità di fondo del sistema. “Dispiace perché vedi a volte che il sistema non si basa su fondamenta solide. Al primo soffio di vento, appena qualcuno si alza per parlare e migliorare il calcio italiano, vedete che cavolo è successo…”

Conte: “Il Napoli dà fastidio, restiamo uniti”

L’allenatore ha poi lanciato un appello all’ambiente partenopeo, chiedendo compattezza e fiducia in vista di un’annata che si preannuncia complessa: “L’ambiente deve starci vicino, non andate dietro a chi crea problematiche, in eccesso o in difetto. Il Napoli lì davanti dà fastidio, io lo capisco. Nonostante le difficoltà siamo lì e questo fa paura. Stiamo uniti, l’annata sarà difficile, ma il gruppo è forte”.

Marotta smorza i toni: “Rispetto e libertà di opinione”

All’uscita dall’Iliad IBC di Lissone, dove si è tenuta l’Assemblea di Lega Serie A, Giuseppe Marotta è stato interpellato sulle dichiarazioni di Conte. Il presidente dell’Inter ha preferito mantenere un profilo basso, evitando la polemica ma rispondendo con una frase che sa di stile e diplomazia: “Non voglio rispondere a questa cosa, credo non sia il caso di riprendere il discorso. Liberissimo di dire queste cose, ci mancherebbe. Se c’è rispetto e democrazia ognuno può esprimere le sue opinioni. Si può anche non condividere, ma va bene”.

Marotta ha poi spostato l’attenzione sulla corsa scudetto, sottolineando come la stagione sia ancora lunga e aperta a ogni scenario: “Ci sono tante squadre, è un bel campionato e incerto come non lo era da tanti anni. Tra queste c’è anche il Milan di Allegri, certamente. Se è meglio essere la lepre o il cacciatore? Sempre meglio essere il cacciatore”.

Scontro pazzesco fra Emiliano Viviano, Giancarlo Padovan e Manuel Parlato: “Conte? Parlate in questo modo perché siete anti-napoletani!

In diretta su Radio Radio Lo Sport, le recenti dichiarazioni del tecnico salentino hanno fatto sì che volassero letteralmente gli stracci fra alcune delle nostre ‘Teste di Calcio’ per eccellenza! “Manuel, parliamoci chiaro! Difendi Conte solo perché è l’allenatore del Napoli, la tua squadra!“

