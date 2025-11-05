Nuovo infortunio a lungo termine per questo calciatore. Anche in casa Milan mister Allegri è rimasto sorpreso dallo stop.

Il Milan vede di nuovo la vetta. Con la vittoria interna sulla Roma, nel big match della decima giornata di Serie A, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha agganciato proprio i giallorossi e l’Inter a quota 21 punti in classifica, a solo una lunghezza dal Napoli che resta al momento capolista.

Nonostante i diversi infortuni subiti in queste settimane, il Milan resta dunque in scia per la corsa Scudetto, trovando equilibri in mezzo al campo e soprattutto mostrandosi nuovamente concreto sotto porta, grazie alla presenza di un Rafael Leao tirato a lucido. Sugli sprint e le giocate in velocità del numero 10 si baserà l’offensiva del Milan anche in vista della prossima gara di campionato.

Sabato sera allo stadio Tardini i rossoneri saranno ospiti del Parma, squadra che ha netto bisogno di fare punti per migliorare una classifica a dir poco deficitaria. Ma a pochi giorni dalla sfida è spuntata la notizia di un ennesimo infortunio muscolare, che rischia di rovinare i piani dell’allenatore in vista dell’undicesima giornata di Serie A.

Parma-Milan, grave infortunio per Circati: i ducali perdono un perno della difesa

Stavolta a piangere però non è il Milan, che nelle ultime settimane ha già dovuto fare i conti con la malasorte a livello di infortuni. Bensì il Parma, che nell’ultima gara persa contro il Bologna in casa ha dovuto appurare lo stop di un proprio calciatore titolare. Vale a dire il difensore Alessandro Circati.

Il calciatore italo-australiano, che ha da poco realizzato il suo primo gol in Serie A in carriera contro la Roma, ha subito un brutto infortunio muscolare. Al 40′ minuto del primo tempo di Parma-Bologna ha dovuto lasciare il campo per via di una lesione alla caviglia: gli accertamenti di rito hanno evidenziato addirittura la rottura del tendine. Un responso durissimo, visto che Circati dovrà restare fermo per almeno 6-8 settimane, vedendo ormai chiuso il suo 2025 da calciatore.

Circati salterà dunque sicuramente il match di sabato contro il Milan e con ogni probabilità anche tutte le prossime gare del Parma da qui fino a fine dicembre. Una brutta perdita per mister Cuesta, che dovrà reinventare parte della difesa in vista del delicato match di campionato.

Il Parma, oltre a Circati, dovrà fare a meno del centrocampista Nahuel Estevez, anche lui fermatosi per un risentimento muscolare. Potrebbe invece recuperare per il Milan il terzino Emanuele Valeri, altro titolarissimo della difesa ducale.