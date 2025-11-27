Occhio alle chiusure stradali nella capitale e dintorni in vista di domenica 30 novembre. Ecco qual è il motivo dello stop.

I cittadini di Roma ed i turisti che affollano le strade della capitale per vacanze e gite culturali devono sempre rimanere informati riguardo ai cambiamenti della viabilità o alle comunicazioni generali sulla mobilità. Questo per non rischiare di rimanere sorpresi e inconsapevoli su eventuali blocchi stradali.

Nei weekend infatti non è inusuale che a Roma vengano organizzate manifestazioni di vario genere, di ordine politico, culturale o semplicemente dimostrative. Eventi che inevitabilmente cambiano, solo per la durata degli stessi, la mobilità urbana. Già abbiamo scritto dello stop nel prossimo fine settimana su alcune tratte della Metro C. Ma non sarà l’unica variazione di fine novembre.

Domenica 30 novembre infatti andrà in scena una manifestazione sportiva che riguarda Roma e dintorni. Ovvero la Fiumicino Half Marathon, evento di corsa podistica che si svolge una volta l’anno, giunta ormai alla ventiduesima edizione. In questa occasione verrà tra l’altro inaugurato un percorso nuovo di zecca.

Mezza maratona a Fiumicino: tutte le informazioni sulla viabilità per domenica 30 novembre

La mezza maratona di Fiumicino si disputerà sulle distanze di 10 e 21 km e come detto cambierà dopo anni il proprio percorso stabilito. Gli atleti partecipanti potranno decidere se prendere parte alla durata più lunga, di ordine Nazionale, o quella più corta che si rapporta nei traguardi regionali. Prevista anche la competizione non agonistica, che si svilupperà sui 9,9 e sui 3 km.

La partenza e l’arrivo della mezza maratona saranno previste in viale Danubio, di fronte al Palazzetto dello Sport di Isola Sacra, località abitativa che si instaura sulla foce del Tevere. Il ritrovo è fissato alle ore 7 della mattina di domenica.

I partecipanti transiteranno per le seguenti strade, che dunque saranno chiuse al traffico per l’intera durata della manifestazione: via Trincea delle Frasche, via Enrico Guerriera, via Doberdò, via della Scafa, via Plezzo, via Castagnevizza, via Costalunga, via Cima Spessa, via Lanciotto Ballerini, via del Faro, via Oder, via Tago, via Visintini, via Vistola, lungomare della Salute, via Coni Zugna, via Maffettone.

Ciò significa che la Fiumicino Half Maraton non toccherà il comune di Roma ma si svolgerà interamente nelle zone legate al comune adiacente, in prossimità del litorale laziale. L’avviso per tutti, cittadini e turisti, è quello di non recarsi in auto a Fiumicino e dintorni domenica mattina, proprio per evitare chiusure e limitazioni di vario genere.