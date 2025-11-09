A Roma altra domenica da ricordare per quanto riguarda lo stop alla circolazione praticamente totale: ecco quando sarà e chi può circolare.

Per cercare di far ‘respirare’ maggiormente i cittadini e rendere l’aria un tantino più respirabile e sostenibile, il comune di Roma da diversi anni ha predisposto delle cosiddette “domeniche ecologiche”. Ovvero giornate durante le quali viene imposto il blocco della circolazione per tutte le vetture inquinanti, così da evitare un’esagerata dispersione di CO² nell’ambiente.

Una soluzione che anche la giunta capitanata dal sindaco Roberto Gualtieri ha deciso di sposare. Oggi, domenica 9 novembre, è una delle giornate designate per garantire la circolazione solo ai mezzi più ‘green’. In calendario le ultime due domeniche del 2025 legate all’ecologia stradale sono per l’appunto quella odierna e quella di domenica 7 dicembre, proprio a cavallo del ponte dell’Immacolata.

Roma Capitale, per garantire una maggiore chiarezza sulla domenica ecologica, ha pubblicato sui propri canali delle specifiche riguardanti le modalità di circolazione ed i blocchi imposti nelle giornate appena citate. Andiamo a vedere da quando sarà attivo tale stop e chi riguarda nel concreto.

Oggi penultima domenica ecologica a Roma del 2025: ecco chi non potrà circolare in auto

Il blocco della circolazione per le vetture inquinanti a Roma è partito stamattina dalle ore 7:30 e terminerà alle ore 12:30. La seconda fascia di stop riprenderà alle ore 17:00 per terminare definitivamente alle 20:00. In queste otto ore complessive, sarà vietato guidare i propri mezzi all’interno della cosiddetta Fascia Verde.

Si tratta di un perimetro a traffico limitato corrispondente all’anello ferroviario della Capitale, all’interno del quale non sarà permesso circolare. Ovviamente esistono delle eccezioni: ad esempio è garantita la circolazione ai veicoli ibridi ed elettrici, alle auto a benzina EURO 6 ed ai motocicli EURO 3 e successivi. Oltre ovviamente a tutte le vetture con permessi speciali e quelle delegate alle emergenze (volanti Polizia o autoambulanze).

Inoltre, in occasione della domenica ecologica odierna, l’assessorato capitolino all’Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti ha voluto realizzare, attraverso un bando affidato a Zètema, un programma di eventi di intrattenimento e di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e della salvaguardia ambientale che si terranno in 6 postazioni dislocate lungo via Ottaviano e piazza Risorgimento.

Nel quartiere Prati dunque, dalle ore 10 di stamattina fino alle ore 18:30, andranno in scena spettacoli comici e circensi, esibizioni di danza, performance di teatro e tanto altro. Un’area allestita per l’occasione dove saranno presenti anche giochi in materiali ecologici come piste in legno, treni, trottole dove saranno organizzate attività per i bambini e le famiglie.