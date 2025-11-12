Novità che non farà piacere a Matteo Berrettini in vista della competizione internazionale di tennis dedicata alle nazionali.

Dopo le ATP Finals, che si stanno disputando questa settimana all’Inalpi Arena di Torino, il mondo del tennis internazionale vedrà un’ultima grande competizione prima di salutare e dare appuntamento agli eventi del 2026.

Stiamo parlando ovviamente della fase finale di Coppa Davis, che quest’anno si disputerà a Bologna con la selezione italiana detentrice del trofeo. C’è dunque grande attesa e fiducia per i tennisti azzurri che verranno scelti per disputare la Davis dal capitano non giocatore Filippo Volandri.

Già da tempo è noto il forfait di Jannik Sinner, che poco prima delle Finals ha stupito tutti ammettendo di non voler partecipare alla Davis quest’anno, dopo aver trascinato gli azzurri alla vittoria sia nel 2023 che nel 2024. Il fuoriclasse di San Candido ha preferito dare priorità ad altre competizioni, scatenando non poche polemiche per questo rifiuto.

Dunque c’è molta attesa per capire su quali giocatori punterà Volandri; impossibile non tenere in considerazione Matteo Berrettini, l’ex numero 6 al mondo che però viene da un’annata davvero sfortunata per via dei soliti infortuni muscolari.

Italia in Coppa Davis, Berrettini rischia di non essere titolare: ecco su chi punterà Volandri

Ma ad oggi, nelle gerarchie che starebbe valutando Volandri stesso, il nome di Berrettini non è in prima fila. Certo, il tennista romano ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia azzurra e aiutato nel concreto durante la scorsa edizione a raggiungere la vittoria. Ma molto dipenderà dalle sue condizioni atletiche.

Nonostante le buone prestazioni sia a Vienna che a Metz nelle ultime settimane, Berrettini partirebbe inizialmente come riserva rispetto ai tennisti titolari pensati dal capitano azzurro. L’Italia punterà sicuramente su Lorenzo Musetti, che sta disputando le Finals e che senza Sinner risulta il tennista nostrano più in alto a livello di ranking.

Allo stesso livello dovrebbe partire anche il giovane Flavio Cobolli, che però negli ultimi mesi ha imboccato una strada non così brillante. Nonostante ciò, il classe 2002 ha mostrato segnali di crescita importanti, anche nei tornei Major. Motivo per cui Volandri dovrebbe puntare sulla sua freschezza.

Esulano dal discorso Bolelli e Vavassori, che come sempre saranno i punti di riferimento dell’Italia per quanto riguarda il doppio. E Berrettini? Possibile che venga portato nel team come prima riserva, pronto ad entrare in campo in caso di infortuni, forfait o cambi di strategia dell’ultima ora. Senza dimenticare Lorenzo Sonego, in crescita nelle ultime gare disputate e anche lui a caccia di una convocazione.