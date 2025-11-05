Occasionissima per tutti gli italiani: con questa applicazione sarà possibile ottenere immediatamente un ricchissimo bonus.

Quando si naviga sul web bisogna sempre stare attenti a ciò che si clicca ed alle ricerche che si fanno. Il rischio di incappare in offerte tendenziose e fasulle ed in truffe piuttosto letali è sempre elevato. Ogni giorno si segnalano tentativi di phishing che mettono a repentagli i conti in banca dei malcapitati utenti.

Ma su internet si trovano anche numerose soluzioni veritiere e convenienti che devono essere colte al volo. Come ad esempio la possibilità, del tutto assicurata, di ottenere un bonus di 200€ da poter spendere in acquisti e compere on-line a proprio piacimento. Sì, è tutto vero e riguarda un istituto bancario che ha deciso di agevolare i suoi nuovi correntisti.

Stiamo parlando dell’ultima iniziativa di Credem Link, ovvero l’area del noto istituto di credito di Reggio Emilia legata ai conti on-line. Per attirare nuovi clienti ad aderire ai propri servizi, Credem ha lanciato una promozione davvero conveniente, che come già anticipato regala di fatto un ricco bonus a tutti coloro che sono interessati.

Buono Amazon da 200€ per tutti i nuovi correntisti: ecco come usufruire del regalo di Credem Link

In pratica Credem Link ha lanciato in questi giorni l’iniziativa rivolta a tutti i nuovi correntisti. L’apertura di un conto on-line prevede un regalo davvero unico: 200€ di buoni da spendere su Amazon, la nota piattaforma di acquisti tramite e-commerce.

Per ottenere il bonus, bisogna innanzitutto aprire un conto Credem Link direttamente dal sito ufficiale della banca, inserendo in fase di iscrizione il codice promozionale BONUS200. Un primo buono Amazon da 100€ potrà essere erogato utilizzando la carta di debito Credem per pagamento di almeno 2.000€ complessivi fino al 31 marzo prossimo. Un secondo buono sempre da 100€ invece è ottenibile con spese di almeno 1.000€, sulla stessa carta di debito, tra aprile e giugno 2026, o accreditandovi stipendi e pensioni.

Questa proposta di Credem Link è applicabile per i nuovi clienti solo entro il 30 novembre prossimo. Oltra al bonus Amazon, l’istituto offre anche un conto corrente on-line a canone zero, una carta di debito, l’home banking gratuito ed altre promozioni.

Inoltre la carta di debito a scelta, che potrà essere Mastercard o Pagobancomat, andrà associata immediatamente al conto Credem Link. Entrambe hanno canone gratuito, ma la prima opzione lo terrà a zero spese solo per i primi 12 mesi, mentre l’altra a circuito bancomat (utilizzabile solo in Italia) resterà gratuita anche successivamente.