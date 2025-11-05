Bomba di mercato che riguarda Nicolò Barella: il centrocampista ormai storico della formazione nerazzurra è nel mirino della big.

L’Inter di Cristian Chivu sta tornando sulla giusta strada, dopo aver affrontato alcuni stop dovuti forse all’ambientamento del nuovo tecnico. Ma la strategia del giovane allenatore romeno appare tutto sommato molto saggia: nessuno stravolgimento assoluto a livello tattico. Si punta infatti sul modulo già utilizzato in passato e sulla presenza dei cosiddetti ‘senatori‘ nella formazione titolare.

In questo modo l’Inter ha continuato ad avere un rendimento molto positivo, soprattutto in Champions League, rimandando esperimenti e nuove strategie al prossimo futuro. Dunque via libera agli intoccabili della rosa, tra cui spicca come sempre la forza granitica e la grinta di Nicolò Barella, uno dei centrocampisti più importanti e determinanti del panorama italiano.

Barella è giunto ormai alla settima stagione consecutiva con la maglia dell’Inter, fin da quando nel 2019 sbarcò a soli 22 anni in nerazzurro dal Cagliari. In questi anni, oltre ad aver vinto quasi tutto (tra cui due Scudetti ed un campionato Europeo), è maturato a tal punto da divenire uno dei centrocampisti più ambiti del calcio internazionale. L’ultima indiscrezione di mercato in casa Inter riguarda infatti il suo futuro professionale.

Il Newcastle fa sul serio per Barella: maxi-offerta in arrivo ad Appiano Gentile

Come detto, Barella è un calciatore completo e molto apprezzato in ambito internazionale. In questi anni non sono mancati sondaggi e tentativi più o meno concreti da parte di diversi club europei, alcuni dei quali anche molto ambiziosi. L’ultima offerta nei suoi confronti pare essere in arrivo dalla Premier League.

Nelle ultime ore si è fatta strada la notizia di un assalto del Newcastle per Barella, visto che il club britannico è alla ricerca di un centrocampista di spessore ed avrebbe inserito il numero 23 nerazzurro nella lista dei desideri, per risollevare una situazione di classifica in Premier non idilliaca (al momento sono al tredicesimo posto).

I Magpies sembrano intenzionati a mettere sul piatto un’offerta da 77 milioni di sterline, pari a circa 87 milioni di euro, per arrivare al cartellino di Barella. Una proposta che potrebbe diventare realtà già in vista del mercato di gennaio. Il Newcastle, gestito dal fondo arabo PIF, è uno dei club più ricchi della Premier League e non sarebbe dunque un problema investire una cifra del genere.

Una somma che farebbe tentennare chiunque e che rappresenterebbe una maxi-plusvalenza per le casse interiste. Ma qui entra in gioco anche la sfera sentimentale: Barella è uno dei calciatori più amati dall’ambiente Inter e dunque non sarà facile accettare una proposta dall’estero per lui. Inoltre lo stesso calciatore sardo difficilmente accetterà di lasciare Milano a cuor leggero, soprattutto a metà stagione.