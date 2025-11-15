I tifosi interisti non sono affatto contenti né sereni dopo l’ultima notizia che riguarda Nicolò Barella, uno dei fedelissimi del club nerazzurro.

In questi giorni la sosta per le Nazionali di metà novembre ha fissato il terzo stop stagionale ai campionati. Un momento di riflessione e di primi bilanci per le squadre di Serie A, anche in vista del primo giro di boa e del prossimo mercato di riparazione invernale che scatterà a gennaio.

In tutto questo, la Nazionale italiana sarà costretta a giocare i playoff per sperare di accedere alla fase finale dei Mondiali 2026, visto che le vittorie recenti (come quella contro la Moldova) non sono bastare a superare i rivali della Norvegia. Proprio domani sera a San Siro andrà in scena uno scontro diretto ormai senza senso, visto che gli azzurri dovrebbero vincere 17-0 per poter superare l’enorme differenza reti e scavalcare in classifica gli scandinavi.

Sicuramente tra i titolari domani sera vedremo in campo Nicolò Barella, uno dei punti di forza dell’Inter e dell’Italia. Il c.t. Rino Gattuso ha preferito tenerlo a riposo nella trasferta moldava e sicuramente gli chiederà uno sforzo dei suoi per cercare quanto meno di chiudere il girone nel migliore dei modi.

Barella e la frecciatina di Giaccherini: “Fortissimo, ma a volte si specchia troppo”

Difficile discutere o criticare un giocatore come Barella, che potrà piacere o meno come centrocampista ma allo stesso tempo tra i migliori in circolazione per grinta, carattere e continuità. Eppure c’è chi ha riservato una piccola frecciatina al numero 23 dell’Inter.

Emanuele Giaccherini, ex calciatore di Juventus e Nazionale, ha parlato ai microfoni di DAZN dell’Inter e dei calciatori più importanti della squadra allenata da Chivu. L’attuale opinionista ha definito quella nerazzurra una grande formazione, ma troppo spessa vittima di atteggiamenti narcisistici.

“L’Inter di Chivu ha un grandissimo potenziale, ma a volte è inespresso. Emblematiche le ultime due gare: col Verona l’Inter ha vinto per fortuna, in Champions lo stesso, grande fatica. In alcuni giocatori c’è bisogno di ritrovarsi anche come atteggiamento. Per me anche Barella stesso, che ho elogiato, ha cambiato un po’ modo di giocare e deve ritrovarsi. Lui ha un po’ perso quella grinta per me, la capacità di determinare anche in zona gol. Faceva tanti gol e tanti assist… ora è diventato più palleggiatore diciamo, ha cambiato modo di giocare e ultimamente si sta specchiando troppo“.

Parole dunque molto schiette quelle di Giaccherini, che non ha risparmiato Barella dagli appunti fatti all’Inter ed ai suoi interpreti. I tifosi nerazzurri non avranno preso benissimo queste critiche, comunque costruttive e puramente disinteressate, ma sta al calciatore sardo zittire gli eventuali detrattori.