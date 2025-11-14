Momento molto particolare alle Finals di Torino che ha visto protagonista Jannik Sinner, durante uno degli ultimi allenamenti.

Jannik Sinner sta puntando al percorso netto alle ATP Finals di Torino. L’attuale numero 2 al mondo vuole confermarsi campione in questa competizione che riguarda i migliori tennisti della stagione, dopo la vittoria meritata dell’edizione 2024.

Finora le vittorie nette contro Auger-Aliassime prima e Zverev poi hanno confermato l’ottimo stato di forma di Sinner, che ha liquidato entrambi per due set a zero. Oggi disputerà la terza ed ultima gara del suo girone contro l’americano Ben Shelton. Un match praticamente inutile ai fini della classifica, visto che Jannik è già qualificato in semifinale come testa di serie, mentre il suo sfidante sa già di dover abbandonare il torneo.

Sinner però, come fatto ieri dal suo rivale diretto Carlos Alcaraz, non vuole spezzare il ritmo positivo e vincente e scenderà in campo anche oggi per portare a casa la vittoria. Già certo del suo prossimo sfidante in semifinale: Sinner se la vedrà con l’australiano Alex de Minaur, che un po’ a sorpresa ha strappato ieri la vittoria contro Taylor Fritz, assicurandosi il passaggio del turno.

Sinner interrompe l’allenamento per tifare Vavassori e Bolelli: il siparietto con Vagnozzi

Un episodio simpatico è venuto fuori da Torino proprio mentre Jannik Sinner, nella giornata di ieri, stava preparando sul campo la gara di oggi contro Shelton (dalle ore 14:00). Il tennista italiano, impegnato con il coach Simone Vagnozzi, ha voluto interrompere l’allenamento in maniera improvvisa.

Il tutto per seguire sul tabellone presente vicino al campo, il finale del match del doppio azzurro presente alle Finals, quello composto Andrea Vavassori e Simone Bolelli, due fuoriclasse in questo ambito. Il match di ieri contro i tedeschi Puetz e Krawietz è stato perso al tie-break, ma il duo italiano si era comunque già qualificato per le semifinali di doppio.

Sinner si è dunque fermato per tifare per i suoi due connazionali. Vagnozzi, inizialmente sorpreso dalla decisione di Jannik, ha scambiato uno sguardo comprensivo e complice con il suo atleta. Entrambi dunque hanno deciso di ‘sostenere‘ a distanza il doppio azzurro, prendendosi una pausa dalla sessione di allenamento.

Al contrario di Sinner e Musetti, che hanno già rivelato di non giocare in Coppa Davis, la coppia composta da Vavassori e Bolelli sarà regolarmente a disposizione del capitano Volandri per l’impegno di fine mese a Bologna, dove cercheranno di difendere il titolo internazionale conquistato negli ultimi due anni.