Entrano nel vivo le ATP Finals a Torino. Jannik Sinner potrebbe avere già la vittoria in pugno, dopo il trionfo dello scorso anno.

Giornate molto calde per il tennis internazionale, poiché a Torino è incominciato da ieri l’ultimo torneo di alto livello della stagione. Ovvero le Nitto ATP Finals, l’evento che riguarda gli otto migliori giocatori, in ambito maschile, del 2025. Tra questi non c’è Novak Djokovic, che ha rifiutato la partecipazione per motivi personali.

Nella giornata di ieri ha fatto il suo debutto Jannik Sinner. Il fuoriclasse altoatesino, campione uscente del torneo, ha sconfitto in due set (7-5, 6-1) il canadese Auger-Aliassime, di recente battuto dallo stesso Sinner anche nella finale ai Masters di Parigi.

I riflettori sono puntati dunque su Sinner, idolo del pubblico torinese, e sul suo rivale ormai classico Carlos Alcaraz. Il tennista nativo di Murcia è già partito con il piede giusto, superando per due set a zero il suo primo sfidante Alex de Minaur. Ma sembra che in questa fase della stagione Alcaraz possa fare poco o nulla contro lo strapotere di Jannik.

ATP Finals, le quote degli scommettitori: Sinner favorito anche su Alcaraz

Il parere dei bookmakers è sempre rilevante quando arriva una competizione così importante. Le quote espresse all’avvio delle ATP Finals sembrano premiare in maniera netta Jannik Sinner. L’italiano è il favorito nella competizione che si svolgerà a Torino fino al prossimo 16 novembre, almeno secondo le agenzie più importanti.

Il trionfo dell’altoatesino è quotato 1,65 su Sisal, Better Lottomatica e Planetwin365. Un’ottima considerazione dunque per gli scommettitori, che dovrebbero dunque privilegiare il cammino vincente dell’attuale numero 1 del ranking. I bookies sono convinti che Sinner annichilirà anche Carlos Alcaraz: le quote di successo per lo spagnolo oscillano tra 3,50 (Better e Planet) e 4,00 (Sisal).

Alcaraz inoltre non giocherà solo per cercare di strappare il titolo dalle mani del favorito Sinner. Ma anche per mantenere la posizione numero 1 della classifica mondiale. Lo spagnolo è stato temporaneamente superato da Jannik dopo il trionfo di quest’ultimo a Parigi-Bercy, ma vincendo anche solo tre delle gare previste, il talento classe 2003 potrà dirsi nuovamente leader del ranking, chiudendo al meglio un 2025 assolutamente gratificante.