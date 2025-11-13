Ci sono importantissime novità per quel che concerne i dati sugli ascolti tv: ecco cosa sancisce l’indagine dell’Osservatorio dell’Agcom.

Il Tg1 è il telegiornale che vanta il maggior numero di spettatori in Italia, mentre la Rai si conferma leader indiscussa del panorama televisivo italiano. Sono questi i dati emersi dall’indagine sugli ascolti tv dell’Osservatorio dell’Agcom in merito al primo semestre del 2025.

Quello raggiunto dall’emittente pubblica è un risultato di valore e prestigio che certifica, ancora una volta, il grandissimo lavoro di qualità realizzato a monte e successivamente riconosciuto dai telespettatori del Bel paese. Ma entriamo ancora di più nei dettagli e facciamo ulteriore chiarezza.

I dati dell’Osservatorio dell’Agcom sono chiarissimi e non ammettono repliche: il Tg1 delle 20 è il telegiornale più seguito con la bellezza di quasi 4 milioni e 600mila spettatori (+2,6%). In seconda posizione troviamo il Tg5 (oltre 3,5 milioni di telespettatori, ma calo significativo del 7,1%), a seguire TgR (2,2 milioni; -2,2%) e il Tg3 (1,7 milioni; -1,4%). Più lontano dalle prime posizioni, ma in crescita rispetto ai dati precedenti, ci sono l’edizione di Studio Aperto delle ore 18.30 (+13,1%), quella del Tg4 delle ore 19 (+23,1%) e, infine, quella del Tg La7 delle ore 20 (+7,6%).

Crescita, dunque, pazzesca da parte del Tg1 diretto Gianmarco Chiocci che migliora ulteriormente il già brillante risultato dello scorso anno.

Primeggia anche la Rai che ottiene il primo posto nel prime time (7,7 milioni di telespettatori e share del 38,9%) davanti a Mediaset (6,8 milioni e il 34,7% di share), WB/Discovery (1,7 milioni spettatori e -0,2%), Comcast/Sky (1,5 milioni e +0,3%) e Cairo Communication/La7 (1,2 milioni e +5,1% di share).

Per quanto riguarda, invece, i dati relativi all’intera giornata Rai e Mediaset si dividono il primo posto con 3,1 milioni di spettatori a testa: Viale Mazzini, però, anticipa di un soffio Cologno Monzese in termini di share (37% per la Rai e 36,7% per Mediaset). Più indietro troviamo Warner Bros. Discovery (758 mila; 9%), Comcast/Sky (621 mila; 7,4%) e La7 (397 mila; 4,7%).