Massimiliano Allegri è personaggio che da sempre divide e fa discutere, tra ammiratori e critici. Prima della partita Milan – Roma si accendono gli animi nella diretta dello Sport di Radio Radio, con Franco Ordine ed Enrico Camelio che si scontrano con posizioni opposte rispetto al giudizio sul gioco proposto dall’allenatore toscano.

Ordine ha la sua tesi sul gioco del Milan e contesta a Camelio, critico sul gioco: “Ma secondo te si può dire non gioco in una squadra dove gioca al centro del gioco Modric?”

Camelio: “Modric? Ma che c’entra? Ma non si può ascoltare questa cosa, perché faccio l’esempio che Paredes, così lo dovevo rinominare, giocava male con Allegri, giocava malissimo con Murinho, ma giocava bene con Daniele De Rossi e con Ranieri.M a perché dici questa cosa? Non è vera. Non è che se un giocatore tecnico è forte perché la squadra gioca bene, perché c’è un giocatore tecnico. Ma che vuol dire? Non è vera questa cosa.

Ordine: “Ti mando un disegnino, poi ti faccio vedere.“

Camelio: “Il disegnino te lo mando io, te lo mando io un disegno“.

Ordine: “No, no, tu al massimo puoi mandare qualche giudizio su Mourinho”.