Occhio a questo alimento tendenzialmente acquistato per i più piccoli: il Ministero della Salute ha pubblicato un comunicato da non sottovalutare.

Purtroppo non sempre gli alimenti certificati e confezionati che si acquistano nei supermercati oppure on-line sono da considerarsi perfettamente integri e salubri. Non mancano infatti i richiami, da parte del Ministero della Salute, riguardo a cibi o bevande contraffatti o che nell’essere confezionati hanno subito qualche alterazione ingiustificata.

Dunque è sempre bene stare attenti e non sottovalutare le comunicazioni ministeriali in tal senso, visto che non di radio vengono emessi richiami di prodotti specifici, che rischiano di diventare nocivi per l’organismo. Il caso più eclatante è accaduto questa estate in Italia, dove è esplosa la paura per la presenza del botulino in alcune pietanze.

Il botulino è un batterio molto pericoloso, che genera intossicazioni alimentari gravi. Basti pensare che il botulismo, la patalogia a cui si va incontro se si ingerisce tale batterio, è una rara ma potenzialmente letale che si manifesta quando la tossina interferisce con il sistema nervoso bloccando la trasmissione dei segnali tra i neuroni e i muscoli.

Botulino nel latte in polvere negli USA: evitate di acquistare questa marca online

Dopo i già citati casi in Italia della scorsa estate tra Calabria e Sardegna, dove un paio di persone contaminate sono persino decedute, l’ultima notizia riguardante il botulino arriva dagli Stati Uniti. Stavolta l’alimento a rischio è una marca di latte in polvere, molto nota oltreoceano.

Si tratta del latte ByHeart Whole Nutrition, un marchio statunitense acquistabile online anche nel nostro paese. Ebbene pare che diverse confezioni di questo prodotto siano state contaminate, generando un’epidemia di botulismo infantile negli USA. I Centri per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie (CDC) stanno investigando su 31 casi sospetti di botulismo in 15 stati. I bambini colpiti hanno tutti avuto necessità di ricovero.

Lo scorso 11 novembre, l’azienda ByHeart Whole Nutrition ha ritirato e richiamato precauzionalmente dal mercato tutti i lotti del suo latte in polvere. Tra i prodotti ritirati anche quelli venduti online sul sito di e-commerce mondiale Amazon. Dunque anche il Ministero della Salute nostrano ha emesso una nota in cui si sconsiglia vivamente di acquistare e far consumare ai propri figli questo tipo di latte in polvere.

La nota ministeriale informa anche che tutti i clienti che avrebbero acquistato di recente il latte in polvere ByHeart Whole Nutrition su Amazon sarebbero già stati avvisati dal produttore. Insomma, occhio sempre a cosa si compera e si consuma a livello alimentare.