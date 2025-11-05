Altre notizie su Alex Zanardi, l’ex pilota ed atleta paralimpico che viene visto da anni come un esempio di coraggio e di rivincita.

Alex Zanardi è un nome che significa molto per tantissimi appassionati di sport in Italia e non solo. Si tratta infatti di uno degli sportivi più coraggiosi e combattivi di sempre, un vero e proprio simbolo per tutti coloro che hanno affrontato delle difficoltà nella propria vita, anche a livello personale.

Purtroppo tanta determinazione non è stata premiata dal destino. Nella sua vita Zanardi ha dovuto fronteggiare ben due incidenti quasi letali: il primo datato 2001, quando correva nel campionato CART sul circuito tedesco del Lausitzring. In quel caso l’impatto fu talmente devastante da costringerlo all’amputazione di entrambi gli arti inferiori. L’altro è più recente, nel 2020, quando da campione di handbike fu vittima di un incidente in strada, dovendo affrontare un periodo di coma farmacologico.

Zanardi ha superato anche quest’ultima disavventura, ma da cinque anni a questa parte la famiglia ha preferito proteggerlo dall’esterno, lasciando che pian piano possa recuperare a livello fisico e motorio. Si attendono aggiornamenti confortanti sulla salute di Alex, ma per il momento sono gli aneddoti a farla da padrone, con tanti ricordi riguardanti il fuoriclasse di Bologna.

Il talento dell’Indycar esalta Zanardi: “Mi ha spinto lui ad iniziare questa carriera”

Ciò che è certo è che Alex Zanardi ancora oggi riceve numerosi complimenti ed apprezzamenti, non solo per il campione che è stato sia da pilota che da ciclista paralimpico, ma soprattutto per l’esempio di forza e rivalsa che è diventato grazie alla propria storia.

L’ultimo ad esaltarlo è stato Andrea Amico, talento ingegneristico della Indycar, divenuto da poco Systems’ Engineer per la scuderia PREMA Racing. In una lunga intervista concessa al portale P300.it, l’uomo ha voluto omaggiare Zanardi, considerandolo un vero e proprio sprone ad iniziare la sua carriera nel motorsport.

“Una persona che mi ha convinto del tutto ad entrare a lavorare nel mondo del motorsport e soprattutto ad anticipare il mio percorso in modo da entrarvici il prima possibile è stato Alessandro Zanardi, perché ho letto il suo primo libro ormai una quindicina di anni fa. Così ho scoperto anche tutto il panorama delle formule propedeutiche, il mondo di quella che era la Formula CART e mi ha trasmesso una passione, diciamo una volontà di partecipare, di scoprire, di fare quelle stesse esperienze che mi porto dietro tuttora. Quindi per me Alex è stata la persona che, indirettamente, mi ha spinto ad iniziare questa carriera”.

Dunque anche indirettamente Zanardi ha spinto diverse persone, come Amico, a cambiare strada ed ambire a nuovi traguardi. Un esempio invidiabile che anche in futuro dovrà essere preso in considerazione.