Carlos Alcaraz meglio di Jannik Sinner. Si ribalta nuovamente tutto con questo successo da parte del tennista spagnolo.

La vittoria di Jannik Sinner ieri, ottenuta al Masters 1000 di Parigi-Bercy, ha di nuovo portato il tennista azzurro a diventare il numero 1 al mondo. Il ranking ATP infatti premia nuovamente l’altoatesino, che grazie ai mille punti conquistati alla Defense Arena scavalca il proprio rivale diretto Carlos Alcaraz.

Lo stesso spagnolo era divenuto primo in classifica a settembre scorso, dopo aver sconfitto Sinner nella finalissima degli US Open. Un risultato nuovamente ribaltato da Jannik, che ha approfittato del forfait di Alcaraz a Vienna e soprattutto dell’uscita di scena del talento di Murcia al secondo turno di Parigi-Bercy, sconfitto a sorpresa da Cameron Norrie.

Il 2-0 inflitto, non senza soffrire il gioco avversario, al canadese Augier-Aliassime ha permesso dunque a Sinner di tornare sul posto più alto del ranking, a conferma di come il tennista di San Candido, nonostante le tante difficoltà, sia ancora uno dei migliori in assoluto. Un primato che potrebbe resistere non molto, vista la vicinanza di Alcaraz nel punteggio generale. Ma intanto lo spagnolo si è assicurato la leadership in un’altra speciale graduatoria.

Alcaraz meglio di Sinner nei Masters 1000 del 2025: allo spagnolo il premio più alto del bonus pool

Carlos Alcaraz infatti è divenuto il tennista ad aver collezionato il maggior numero di punti nei tornei Masters 1000 giocati nell’anno solare 2025. Nonostante non abbia fatto strada a Parigi, il fuoriclasse spagnolo ha fatto meglio di Sinner complessivamente.

Il punteggio parla chiaro: 3.420 punti per Alcaraz contro i 2.300 di Sinner, che ieri ha conquistato il suo primo ed unico titolo Masters della stagione. Infatti l’azzurro ha saltato diverse competizioni di questo livello, in particolare quelli in primavera per via della squalifica dovuta al caso Clostebol. In quel periodo Sinner è dovuto rimanere fuori per ben tre mesi.

Alcaraz, grazie a questo primato, riuscirà così ad ottenere il premio più alto nel bonus pool relativo ai Masters 1000. L’ATP infatti ha stanziato un bonus di 21 milioni di dollari da dividere ra i 30 giocatori con il maggior numero di punti. Il giocatore che vanta questo primato riceve un bonus di 4,5 milioni di dollari; ma le assenze di Alcaraz in diversi tornei costringeranno lo spagnolo a perdere il 25% del suo bonus pool, il che significa che riceverà poco più di 3,1 milioni di dollari.

Pesano in questo senso le assenze dai tornei di Madrid, Toronto e Shanghai, che costeranno ad Alcaraz ad un premio inferiore rispetto alle aspettative.