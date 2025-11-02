Infortunio sempre più lungo e grave per questo calciatore della Juventus. La speranza era che Spalletti potesse rilanciarlo, ma…

L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è iniziata in maniera positiva. Neanche il tempo di prendere confidenza con l’ambiente bianconero che il tecnico ex Napoli e Roma ha dovuto preparare la delicata trasferta sul campo della Cremonese.

Vittoria per 2-1 allo stadio Zini, grazie alle reti di Kostic e Cambiaso, due calciatori piazzati dal mister toscano a fare i terzini puri nel nuovo 4-3-3 imposto già dai primi allenamenti. Un buon segnale che fa sorridere l’ambiente juventino, bisognoso di notizie positive dopo l’esonero di Igor Tudor ed un mese e mezzo privo di vittorie e soddisfazioni.

Ovviamente ci vorrà tempo per vedere una Juve più solida e completa, che possa rispondere positivamente agli input del nuovo allenatore. Spalletti vuole anche capire su quali calciatori poter fare realmente affidamento e su chi invece puntare meno. Molti tifosi speravano che il neo allenatore potesse anche recuperare un calciatore, suo pupillo in passato, che è ormai un vero e proprio enigma dalle parti di Vinovo.

Mistero Milik, il polacco è ancora ai box: a Spalletti riuscirà il miracolo?

Parliamo di Arkadiusz Milik, l’attaccante polacco della Juventus che è sempre fermo ai box per i vari infortuni che lo hanno letteralmente bloccato negli ultimi tempi. Basti pensare che l’ex centravanti del Napoli non è mai stato a disposizione né di Tudor né di Thiago Motta.

In molti sperano che Spalletti possa tirarlo fuori dall’anonimato e rilanciarlo, visto che in passato espresse parole molto gratificanti nei suoi confronti. Ma al momento Milik resta un mistero. Basti pensare che la sua ultima gara ufficiale con la maglia della Juventus risale al 25 maggio 2024, ultima giornata di campionato. Il polacco scese in campo in Juventus-Monza, per poi far letteralmente perdere le proprie tracce.

Milik si procurò qualche settimana dopo un delicato infortunio al ginocchio, che lo tenne fuori per mesi. La scorsa estate la Juventus annunciò prima il suo recupero, con tanto di convocazione per il Mondiale per Club. Ma a luglio arrivò il comunicato sull’ennesimo infortunio: ferita lacero-contusa alla regione tibiale anteriore destra durante un incidente fortuito in palestra.

Dunque nuovo stop a lungo termine per Milik, che sembra ancora lontano dal rientrare in gruppo. Fatto sta che il classe ’94 è un mistero per tutti, anche per Spalletti. Il suo contratto con la Juve è stato prolungato fino al giugno 2027 per spalmare l’alto ingaggio, ma sembra ormai tutto scritto per un addio inevitabile, magari già nella sessione di gennaio.