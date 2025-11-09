Davvero interessante la proposta dell’istituto bancario: una semplice operazione potrebbe favorire i clienti fino a 600 euro di accredito

Tanto per strada quanto nei bar, nelle piazze, per non parlare dei discorsi della gente comune sui social, si sente spesso nominare la parola ‘risparmio‘. Con le relative difficoltà nel riuscire ad accumulare, a fine mese, qualcosa che poi possa tornare utile per una vacanza di famiglia, o per una spesa programmata. O semplicemente per togliersi quello sfizio che magari si rincorre da un decennio.

Il famoso ‘carovita‘ – spesso spauracchio dei cittadini, talvolta anche al di là delle cifre reali sul costo della vita diffuso dagli organi competenti – impone delle restrizioni. Ma scatena spesso anche delle nuove idee, talvolta ingegnose, su come riuscire a non abbassare il proprio tenore di vita.

Al di là della possibilità, sempre esistente, di fare un lavoro più remunerativo o di ottenere una promozione per quello in cui già ci si impegna quotidianamente, esistono delle opportunità fornite addirittura dagli istituti bancari.

Già, le tanto temute banche – con le leggendarie presunte lobby che ne favorirebbero gli interessi – stavolta sono al servizio del consumatore medio. A questa nuova e non molto popolata categoria si ascrive perlomeno un istituto bancario cooperativo francese fondato nel 1894, che ha lanciato sul mercato una ghiotta opportunità per tutti i suoi nuovi clienti.

La rivoluzione di Crédit Agricole: scatta la corsa all’apertura di un nuovo conto

Il Conto Online sottoscrivibile con Crédit Agricole ha infatti canone zero, senza requisiti da rispettare, e consente non solo una gestione completa dal web ma anche la comodità di un consulente dedicato in filiale e/o da remoto.

La vera novità – traducibile in vantaggi concreti – è riservata a tutti quei nuovi clienti che decideranno di affidare i propri risparmi all’istituto transalpino.

Per questi Crédit Agricole mette a disposizione fino a 600 euro in Buoni Amazon. Come fare per arrivare alla cifra massima esigibile grazie all’apertura del nuovo conto è spiegato con dovizia di particolari nelle condizioni di sottoscrizione con la banca.

50 euro sono di Welcome Bonus grazie all’apertura del con il codice VISA e richiedendo la carta di debito (è necessario effettuare almeno una transazione entro 30 giorni dall’apertura del conto).

Altri 50 arriverebbero con l’accredito sullo stesso dello stipendio o della pensione.

Si possono poi accumulare fino a 100 euro utilizzando la carta di debito: raggiungendo i 1.500 euro di spese entro 60 giorni dall’apertura del conto si otterrà l’importo massimo.

Per finire, ecco altri 400 euro potenziali con la promozione ‘Porta un amico‘, che consente di ottenere 50 euro per ogni amico invitato che apre il conto fino ad un massimo di 8 persone presentabili.