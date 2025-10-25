Il talento turco, insignito della fascia da Capitano in occasione del match di Champions contro il Rea, incassa la notizia dal suo mister

Non segna più. Da 3 gare consecutive. E soprattutto non vince più. Da 7 partite di fila. Non è certo un momento felice – per usare un eufemismo – quello che sta vivendo la piazza bianconera da ormai quasi un mese e mezzo a questa parte.

Dalla rocambolesca e importante vittoria in rimonta ottenuta ai danni dell’Inter di Cristian Chivu nell’ormai lontano 13 settembre scorso, la Juve ha collezionato solo delusioni. Che si sono tradotte, come risultati sul campo, in cinque pareggi consecutivi tra campionato e Champions, a cui hanno fatto seguito la sconfitta di Como e la caduta del ‘Bernabeu‘ contro un Real Madrid che pure avrebbe potuto essere colpito in contropiede.

Chiedere informazioni a Dusan Vlahovic, murato da Thibaut Courtois quando il punteggio stagnava ancora sullo 0-0. Al di là delle polveri bagnate del serbo – che in questo periodo è però spesso entrato dalla panchina – ma soprattutto dei nuovi arrivati Jonathan David, Lois Openda ed Edon Zhegrova, all’appello sarebbe mancato anche lui. Il numero 10. Il talento per antonomasia. Che ha realizzato la sua ultima rete stagionale lo scorso 16 settembre nel pirotecnico 4-4 di Champions contro il Dortmund.

Le convinzioni di Igor Tudor sono ormai chiare. Lampanti. A Kenan Yildiz il tecnico non rinuncia mai. Prova evidente di questo assunto è l’ininterrotta titolarità del turco in tutte le partite stagionali della ‘Vecchia Signora’. Ma c’è dell’altro.

Yildiz stakanovista: lo scenario in vista di Lazio-Juve

Scorrendo i tabellini degli incontri dei bianconeri in questo avvio di stagione, balza agli occhi un dato clamoroso: Yildiz ha sempre giocato almeno 70′ di ciascuna partita, disputando tutti e 90 i minuti in campionato in 5 occasioni su 7, uscendo all’89’ nel match di esordio col Parma e lasciando il campo al 70′ nella sfida al Milan di Allegri.

In Champions l’allenatore croato ha concesso, si fa per dire, più riposo al 2005 turco, sostituito all’87esimo contro il Dortmund, a dieci minuti dalla fine col Villarreal e al 74′ nell’ultimo incontro nella tana del Real.

Stiamo parlando di un utilizzo forse eccessivo del giocatore, apparso comprensibilmente stanco – anche in virtù della poca brillantezza della squadra – nelle recenti apparizioni della squadra bianconera.

Nonostante tutto però, Tudor avrebbe già deciso di schierare in campo il suo gioiello dal primo minuto anche domani, nel difficile match dell’Olimpico contro una Lazio assolutamente bisognosa di punti. Questo è ciò che emerge dalle ultime indiscrezioni provenienti dalla Continassa.

A questo punto, complice l’impegno infrasettimanale di campionato che vedrà i bianconeri opposti all’Udinese all’Allianz Stadium il 29 ottobre, è probabile che l’allenatore croato conceda un turno di riposo all’ex Bayern Monaco proprio in occasione della sfida ai friulani.