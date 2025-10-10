Kenan Yildiz potrebbe diventare un colpaccio prossimo del Real Madrid; questa la grande indiscrezione di mercato per l’estate 2026.

Nonostante nelle ultime gare non ha dato un apporto totalmente positivo, Kenan Yildiz resta uno degli intoccabili in casa Juventus. I tifosi e l’ambiente in generale lo considerano il talento più cristallino sbocciato dalle parti della Continassa in tempi recente. Non a caso ha ereditato la maglia numero 10 dei big e si è guadagnato una maglia da titolare fisso.

Yildiz, classe 2005, ha ancora tutto il tempo di maturare e di migliorare le sue prestazioni sportive. La Juve vorrebbe costruire attorno a lui il progetto presente e futuro. Ma ovviamente, viste le qualità tecniche indiscusse del turco, non mancano i club interessati al suo cartellino, in particolare alcuni top d’Europa stanno puntando forte su di lui.

Una squadra su tutte sembra pronta a fare follie per avere Yildiz in vista dell’estate 2026. Si tratta del Real Madrid, forse la formazione più nota e rinomata al mondo, sempre a caccia di talenti internazionali per migliorare il proprio roaster.

Assalto Real a Yildiz: indiscrezione shock, può rinunciare a Vinicius!

Addirittura, secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Real Madrid sarebbe disposto a fare una vera e propria rinuncia di lusso pur di arrivare a Kenan Yildiz. Il talento turco viene valutato almeno 80-90 milioni di euro dalla Juventus, e per agevolare questa eventuale operazione potrebbe sacrificare un big assoluto.

Secondo Ivan Zazzaroni, noto giornalista e direttore del Corriere dello Sport, il Real potrebbe mettere sul mercato addirittura Vinicius. Il fuoriclasse brasiliano, considerato uno degli attaccanti più forti e prestigiosi al mondo, verrebbe messo in vendita, ovviamente per una cifra importante, così da liberare spazio e costi nella rosa. A quel punto i madrileni potrebbero investire fortemente su Yildiz, che gioca nello stesso ruolo di Vinicius, anche se con caratteristiche diverse.

Un vero e proprio colpo di scena, che potrebbe stravolgere tutto il mercato estivo 2026 in Europa. Ovviamente l’eventuale cessione di Vinicius aprirebbe tanti fronti, sia in entrata che in uscita tra le big del continente. La Juventus vuole blindare nel frattempo Yildiz, ma difficilmente potrà resistere alle ricche lusinghe in arrivo da Madrid.

La decisione di cedere Vinicius sembra essere arrivata dalle indicazioni di Xabi Alonso, che non sarebbe un grande fan dell’atteggiamento del brasiliano, preferendo un talento diverso e ben più disciplinato. Intanto il giovane turco è stato convocato, come da prassi, dal c.t. Vincenzo Montella per le prossime sfide internazionali della Nazionale bianco-rossa.