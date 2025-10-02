Dusan Vlahovic al Milan, un affare che è stato molto vicino dal realizzarsi questa estate. Spuntano novità ed indiscrezioni sulla trattativa.

La Juventus in questo inizio di stagione ha riscoperto la vena realizzativa di Dusan Vlahovic. Quattro le reti ufficiali realizzati dal calciatore serbo, che fino a qualche mese fa era considerato un elemento ormai in disarmo e lontano dai fasti più brillanti di diversi anni fa, quando veniva indicato come un talento prodigio.

Basti pensare che per quasi tutto l’arco della sessione estiva di calciomercato, Vlahovic ha sfiorato l’addio definitivo alla Juve. Messo quasi alla porta dall’ambiente, l’ex Fiorentina ha faticato per ritrovare il sorriso. Ancora oggi non è un titolarissimo per Igor Tudor, che anche ieri a Villarreal gli ha preferito Jonathan David come prima punta. Ma il suo apporto è certamente migliore rispetto ad un anno fa.

La squadra che forse più di tutte ha tentato Vlahovic, provando a strapparlo dalla Continassa con l’offerta giusta, è stata il Milan. Il club rossonero, guidato da Massimiliano Allegri, ha fatto diversi tentativi per accaparrarsi il numero 9. In particolare sembrava ben avviata una trattativa di scambio, non andata però in porto per alcune divergenze inaspettate.

Scambio Vlahovic-Saelemaekers ben avviato, ma poi il Milan si è tirato indietro

Una delle proposte più intriganti, secondo il retroscena raccontato da Gazzetta.it, è stata quella fatta dalla Juve per portare a termine la cessione di Vlahovic al Milan. Ma viste le difficoltà di arrivare a dama dal punto di vista economico, i bianconeri hanno provato a mettere in piedi uno scambio alla pari.

Ovvero Vlahovic in maglia rossonero in cambio del cartellino di Alexis Saelemaekers, l’esterno belga che è tornato al Milan dopo l’esperienza in prestito alla Roma. Il numero 56 sembrava destinato a lasciare definitivamente Milanello, invece i piani sono cambiati improvvisamente, per scelta di mister Allegri e del suo staff.

Il ruolo di Saelemaekers è divenuto centrale nel progetto tecnico rossonero, soprattutto nel 3-5-2 scelto da Allegri in questo avvio di stagione. Dunque è stato dichiarato incedibile, rigettando l’ipotesi di cederlo alla Juventus, pur in cambio del pupillo Vlahovic. Per questo motivo la trattativa di scambio alla pari non è andata oltre semplici sondaggi e proposte verbali.

Alla fine tutto è rimasto come prima: Saelemaekers si è preso un posto da titolare come esterno destro nel Milan di Allegri e Vlahovic è prima alternativa nell’attacco di Tudor. Difficile capire se a gennaio possa tornare in voga questa possibilità, ma l’imminente scadenza di contratto del serbo dalla Juventus cambia le carte in tavola.