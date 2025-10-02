Villareal indigesto, Iacobelli: “Juve, ecco cosa ti manca per essere grande”

La Juventus pareggia ancora. Dopo Dortmund, Verona e Atalanta, i bianconeri non riescono ad andare oltre il semplice pareggio neppure contro il Villarreal. Dopo un brutto inizio in cui la squadra di Tudor era passata in svantaggio dopo 18 minuti con il gol di Mikautadze, a inizio ripresa i bianconeri sono riusciti a ribaltare la partita e a portarsi in vantaggio grazie al clamoroso gol in rovesciata di Gatti e a quello di Conceicao, entrato a inizio secondo tempo al posto di un (ancora) inesistente Koopmeiners. Sul finale di partita, David non riesce a chiudere definitivamente i conti, colpendo il legno da ottima posizione. E’ la legge più antica del calcio: gol sbagliato – gol subito. Infatti, al 90° l’ex difensore Renato Veiga (in prestito in bianconero dal gennaio al giugno 2025), pareggia i conti di testa su calcio d’angolo.

Il pareggio non serve niente alla Juventus, che in queste prime due giornate di Champions League ha ottenute solo due punti ed è attualmente arenata al 23° posto in classifica. All’orizzonte, inoltre, l’attende la complessa trasferta di Madrid, sponda Real di Mbappé e compagni. C’è un chiaro ed evidente problema in casa bianconera: la difesa subisce troppi gol (11 nelle ultime 5 partite), spesso ingenui, e le continue rotazioni in attacco non permettono alle punte di trovare stabilità e continuità.

Villareal, Iacobelli: “La Juve deve migliorare nella gestione della partita”

Intervenuto in diretta a Radio Radio Lo Sport, Xavier Jacobelli ha riversato dure parole contro la squadra allenata da Tudor: “La Juve è giovane e ha talento, ma è anche ingenua e sprovveduta. Dopo aver ribaltato il risultato e sei vicina ad ottenere un successo molto prezioso, non puoi commettere un errore di piazzamento della difesa come quello visto in occasione del gol di Veiga“.

Il giornalista ha poi voluto sollevare la questione relativa alle scelte che la Juventus ha fatto negli ultimi anni sui propri difensori, prendendo in esame le scelte di cedere Dean Huijsen al Bournemouth e di non riscattare Renato Veiga dal Chelsea a causa di una valutazione ritenuta troppo elevata. Scelte che, col senno del poi, la Juventus non avrebbe dovuto prendere: “In alcune circostanze, la Juve non ha mano felice con i difensori: Renato Veiga non è stato riscattato e ora è un perno difensivo del Villarreal; stesso discorso vale per Huijsen che è stato venduto un anno fa al Bournemouth ed ora è andato al Real Madrid per 60 milioni. Questo dovrebbe offrire qualche spunto di riflessione…“.

La discussione si è poi spostata sul rendimento di Jonathan David, arrivato in estate a parametro zero dal Lille, che non ha iniziato benissimo la sua esperienza in bianconero: “David al Lille era inamovibile e segnava una raffica di gol. La Juventus in attacco deve trovare un assetto più stabile per mettere gli attaccanti nelle migliori condizioni possibili“. Ad oggi, dunque, né l’attacco né la difesa danno sicurezza alla squadra di Tudor, che, dopo un inizio bomba in Serie A (3 vittorie nelle prime 3), ha subito una forte battuta d’arresto, collezionando solo 4 pareggi nelle ultime 4 tra Champions e Serie A.

“Koopmeiners deve spiegare cosa gli sta accadendo”

Le incertezze, tuttavia, non riguardano solo difesa e attacco. Arrivato appena 13 mesi fa dopo una lunga e complessa trattativa, Koopmeiners è sempre più un’incognita in casa bianconera. Tra prestazioni insufficienti e continui cambio di ruolo, l’olandese non è mai riuscito a mostrare le sue reali qualità al popolo juventino, nonostante le occasioni non gli siano mancate. La sua discontnuità, oltre a generare malcontento tra i tifosi bianconeri, gli ha fatto anche perdere la titolarità in nazionale. Sull’ex Atalanta, Iacobelli si è esposto con fermezza: “Koopmeiners deve spiegare a Tudor, ai compagni e a sé stesso cosa gli sta accadendo. E’ un anno che è irriconoscibile e le occasioni per dimostrare quanto valga non gli sono mai mancate, nonostante i continui cambi di ruolo“.