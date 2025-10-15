Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole ci sarà un nuovo dramma familiare. Ecco che cosa succederà a Palazzo Palladini stando alle anticipazioni.

Un Posto al Sole è una delle soap più amate in Italia. Tantissimi spettatori ogni giorno seguono le vicende di Palazzo Palladini e dei suoi personaggi. E fra amori, intrighi, misteri, relazioni, una puntata scorre dopo l’altra. Di settimana in settimana, però, c’è sempre chi non riesce ad attendere la messa in onda e dunque sbircia le anticipazioni.

Stando a queste, nei prossimi episodi ci sarà un nuovo dramma familiare. Ecco cosa succederà.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole

È iniziata una nuova settimana di episodi di Un Posto al Sole e in questa settimana sono previsti colpi di scena e tensioni a Palazzo Palladini. Castrese viene portato in ospedale d’urgenza mentre Espedito potrebbe spingere Mariella a una rivelazione che l’uomo non è pronto ad accogliere. Intanto Ferri, che è in carcere, viene a conoscenza del fatto che Ludovico ha ottenuto i domiciliari.

Marina inizia a mettere in atto la sua strategia per riprendersi i Cantieri. Grazie a Mariella, Castrese comincia a liberarsi di paure e segreti, mentre Riccardo si confida con Rossella. Guido cerca di convincere Mariella a tornare insieme, ma Bice porta l’amica a prendere una decisione imprevedibile, aumentando le sue insicurezze. Marina aggiorna Ferri sulla mossa rischiosa ai Cantieri, mentre Vinicio si mette in una strada pericolosa, spinto dal senso di colpa che nutre verso Castrese.

Damiano non si rassegna alla fine della relazione con Viola, mentre Mariella, nelle prossime puntate di Un posto al sole, chiederà a Claudia di interrompere l’amicizia con Guido, spiazzandola. Rosa, intanto, si vede divisa tra Pino e Damiano, mentre con un gesto romantico, Pino prova a ricucire con Rosa.

Nonostante un apparente miglioramento nel rapporto, poi, Alberto non coglierà i segnali della dipendenza dall’alcol di Gianluca. Giulia, che non vuole lasciare da solo Luca, trova l’aiuto di Renato mentre Alfredo continua a nascondersi da Cotugno, sempre più in crisi senza il suo fidato maggiordomo. Intanto Manuela sta per dare il suo ultimo esame universitario.

Insomma, nelle prossime puntate di Un Posto al Sole ne vedremo delle belle. Appuntamento dal lunedì al venerdì nel pre-serata di Rai Tre per scoprire cosa succederà ai personaggi di questa amata e seguita soap opera.