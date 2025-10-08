In Serie A si comincia seriamente a parlare di esonero per questo allenatore: arrivano indicazioni e indizi che sembrano non destare dubbi.

La Serie A italiana si ferma nuovamente, per la seconda sosta stagionale per permettere ai calciatori di rispondere alle convocazioni delle varie Nazionali. Il tutto dopo sei giornate di campionato che hanno delineato la partenza delle 20 squadre in gara. Iniziano dunque ad essere chiari i vari punti di forza e quelli deboli dei vari club.

Vi sono squadre dominanti, come il Napoli di Antonio Conte che ha ricominciato la stagione come aveva terminato quella precedente. Altre come la Roma di Gasperini ed il Milan di Allegri in netta ascesa rispetto alla scorsa annata. Ma non mancano già le delusioni: l’Inter si sta riprendendo dopo un settembre davvero negativo, mentre la Juventus rischia di ricadere nell’incubo della ‘pareggite’ già sofferta un anno fa.

La sosta di ottobre è anche un periodo ideale per fare il punto sulla stabilità delle varie panchine di Serie A. C’è chi è attualmente intoccabile, visti anche i risultati positivi finora ottenuti, e chi invece viene considerato molto più a rischio. In particolare c’è un allenatore che sembra avere le ore contate sulla propria panchina.

Serie A, i bookmakers non hanno dubbi: Pioli via dalla Fiorentina prima di gennaio

Parliamo ovviamente di Stefano Pioli, ex tecnico del Milan che sta provando a rilanciarsi alla guida della Fiorentina, squadra già allenata in passato. Il tecnico emiliano però finora è andato incontro solo a delusioni: tre pareggi e tre sconfitte (tutte al Franchi) nelle sei gare disputate. Pochissimi gol, gioco scarno e difesa fin troppo ballerina.

In attesa di notizie certe sul fronte viola, sono i bookmakers ad avvicinare Pioli verso l’esonero. L’ex Milan sembrerebbe essere quotato come il primo tecnico di Serie A ad essere licenziato nella stagione in corsa. L’agenzia Snai gioca addirittura a 1,50 l’esonero di Pioli entro l’inizio del 2026.

Oltre all’allenatore della Fiorentina, anche quello dell’altra squadra toscana di A è a forte rischio. Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, non ha ancora trovato risultati accettabili in questo avvio. Il suo esonero nei prossimi mesi si gioca a 1,80.

Segue Marco Baroni, anche lui messo di recente in discussione sulla panchina del Torino: il licenziamento dal club granata è quotato a 2,00. Resta a rischio, nonostante i recenti responsi positivi, anche Ivan Juric: Sisal quota a 2,50 l’esonero del croato, mentre tra i meno apprezzati si inserisce pure Maurizio Sarri della Lazio, quotato 3 volte la posta.