Il tecnico rossonero si è svegliato con una notizia di cui avrebbe volentieri fatto a meno: il giocatore si è infortunato in amichevole

Quando si viaggia a vele spiegate – e il Milan lo sta facendo con ottima continuità dalla seconda giornata di campionato – la sosta per le Nazionali non è mai accolta di buon grado.

Innanzitutto per il timore di veder spezzato il proprio ritmo, la propria condizione, all’interno di un periodo che ha visto i rossoneri rischiare addirittura di vincere a Torino con la Juve, se solo Pulisic non avesse tirato il rigore alle stelle o se Rafa Leao avesse concretizzato almeno una delle due grandi occasioni avute nel finale.

In secondo luogo la pausa per consentire ai propri giocatori di rispondere alle chiamate delle proprie rappresentative rappresenta spesso un rischio in termini di infortuni. I precedenti in tal senso sono gravi e numerosi, con tutti i club che prima o poi hanno fatto o fanno i conti coi malconci ritorni a casa dei propri big dopo impegni talvolta transooceanici.

Il club rossonero era particolarmente interessato a cosa sarebbe successo in queste due settimane di astinenza dal campionato avendo diversi elementi impegnati con le gare delle rispettive nazionali.

Tre di questi – Santiago Gimenez, Pervis Estupiñán e Christian Pulisic – si sono addirittura sottoposti a viaggi nel continente americano per disputare due gare amichevoli – con curiosi incroci tra compagni di squadra – nel periodo indicato.

‘Puntualmente’, come in molti avevano sinistramente temuto, è arrivata la tegola con cui nessuno avrebbe voluto fare i conti.

Pulisic ko, Allegri furibondo: le spiegazioni del CT

Dopo aver ricevuto, qualche giorno fa, la notizia dell’uscita anticipata dal campo dell’ecuadoriano Estupiñán impegnato nell’amichevole contro gli USA (la stessa in cui Pulisic, leggermente sofferente alla caviglia, era entrato solo per 17′ nel finale), Max Allegri si è svegliato la mattina del 15 ottobre con un aggiornamento medico di cui avrebbe fatto volentieri a meno.

Il CT della nazionale a stelle e strisce Maurizio Pochettino ha infatti deciso di schierare titolare la sua stella per la seconda amichevole contro l’Australia. Peccato che la gara di Pulisic sia durata solo 31′: l’ex Chelsea è infatti uscito dal campo, zoppicante e contrariato, per un problema muscolare.

“Ha sentito qualcosa al bicipite femorale. Domani volerà in Italia, stasera valuteremo la situazione, ma al momento non possiamo dire nulla“, ha detto nel post-partita l’ex tecnico di Tottenham e PSG.

In attesa di ulteriori esami a cui il calciatore si sottoporrà tra qualche ora, appare improbabile un suo recupero in vista del match che attende il Milan a San Siro, contro la Fiorentina, nella serata di domenica prossima.

Il timore è ovviamente quello di dover rinunciare all’americano anche per i successivi impegni della squadra rossonera. Facile immaginare l’umore di Allegri dopo aver appreso la notizia. In molti, tecnico compreso, si chiedono se sia stato opportuno schierare dall’inizio un giocatore già malconcio e per di più in un’amichevole di scarsa importanza.