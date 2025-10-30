Ultima notizia che riguarda il futuro professionale di Novak Djokovic. Il tennista serbo sembra pronto a prendere una decisione a sorpresa.

In questi giorni sta andando in scena uno degli ultimi tornei più prestigiosi nel mondo del tennis internazionale. Vale a dire il Masters 1000 di Parigi-Bercy, manifestazione rilevante per il ranking maschile, che per la prima volta quest’anno ha cambiato sede di svolgimento, spostandosi alla Defense Arena dopo moltissimi anni presso il Palazzo dello Sport di Bercy.

Un evento che non vede la partecipazione di uno dei migliori tennisti al mondo; Novak Djokovic ha deciso di ritirarsi dalla entry list di questo Masters parigino, preferendo gestire i propri impegni in modo diverso. Una notizia non così sorprendente, visto che il fuoriclasse serbo aveva già annunciato di non prendere parte a questo torneo, soprattutto dopo le fatiche di Shanghai e del Six Kings Slam.

Finora Djokovic ha solamente confermato la sua partecipazione all’ATP 250 di Atene, torneo organizzato dalla sua famiglia e precedentemente previsto a Belgrado, sua città di origine. Poi l’evento è stato spostato nella capitale greca per motivi organizzativi. Sul resto sorgono ancora molti dubbi, in particolare sul grande evento di fine stagione: le Nitto ATP Finals che si svolgeranno a Torino a metà novembre.

Sam Querrey è sicuro: “Djokovic sta bene, alla fine parteciperà alle Finals”

Viste le dichiarazioni dei mesi scorsi di Novak Djokovic, riguardanti la gestione delle proprie forze ed un calendario scelto con minuziosa precisione, in molti pensano che Nole possa rinunciare alle Finals, evento che in carriera ha già vinto ben 7 volte, diventando record-man di successi.

Non la pensa allo stesso modo l’ex numero 11 al mondo Sam Querrey, interpellato durante l’ultimo episodio del podcast ‘Nothing Major‘. Lo statunitense si è detto piuttosto convinto, vista la condizione atletica più che accettabile, che Djokovic alla fine dirà sì agli organizzatori del torneo di Torino e parteciperà assieme agli altri migliori 7 del ranking.

“Io credo che parteciperà alla fine – ha detto un Querrey piuttosto convinto – Mi è sembrato di buon umore durante il Masters 1000 di Shanghai e il Six Kings Slam, quindi penso che farà uno sforzo e ci sarà a Torino. Sa di avere più chance di battere Sinner e Alcaraz al meglio dei tre set, ecco perché farà un tentativo.”

Djokovic al momento è al quarto posto nella ATP Race, ovvero la classifica a punti stagionale che serve come indicazione per la qualificazione alle Finals. Dunque è di diritto qualificato al torneo; un suo eventuale forfait aprirebbe invece uno slot in più per gli inseguitori.