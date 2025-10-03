Juventus ancora sotto le critiche dei tifosi. Tra i calciatori che rischiano seriamente c’è anche il terzino Andrea Cambiaso.

Ancora imbattuta tra campionato e coppe da quando è iniziata la stagione, ma la Juventus non riesce a convincere né i propri tifosi né gli addetti ai lavori. Una squadra che ha delle qualità ed a tratti anche un buonissimo gioco, che però tende a perdersi nel momento in cui deve fare il salto verso l’alto.

Il rischio per Igor Tudor e compagnia è quello di finire nuovamente nel vortice della cosiddetta ‘pareggite‘, lo stesso difetto che accompagnò la Juve di Thiago Motta un anno fa. Ovvero una squadra senza né capo né coda, difficile da battere ma allo stesso tempo non così in grado di superare i propri avversari diretti.

Uno dei motivi di questo momento di impasse in casa Juventus riguarda la qualità della rosa. In molti hanno apprezzato il mercato estivo bianconero, ma non tutti i calciatori presenti in squadra vantano lo stesso trattamento dalla tifoseria. Uno di questi è Andrea Cambiaso, terzino ormai titolarissimo della Juve che però è tra gli elementi maggiormente in discussione di recente.

Sondaggio Juventus: ecco i calciatori meno apprezzati dai tifosi bianconeri

Diversi supporter infatti considerano la rosa della Juventus non ancora adatta per competere ad alti livelli, come invece accadeva nello scorso decennio senza mezzi termini. Il portale Calciomercato.it in tal senso ha lanciato sui social un sondaggio, proprio relativo a quei calciatori che i tifosi bianconeri vorrebbero non avere più in rosa.

Nessun dubbio sui primi due profili criticati dall’ambiente Juve. In primis Teun Koopmeiners, votato dal 36,4% dei tifosi come il calciatore ormai meno adatto a vestire la maglia bianconera. Il numero 8 della squadra di Tudor continua a deludere le aspettative, come accaduto contro il Villarreal, dove una volta uscito dal campo la squadra ha cominciato a giocare molto meglio.

Secondo posto per il già citato Cambiaso. Momento delicato per l’ex Genoa, che sta subendo molte critiche e non dà più la sensazione di essere un calciatore in costante crescita. Il 9,1% dei votanti hanno dichiarato di non avere fiducia in Cambiaso, neanche in prospettiva futura.

Solo il 3% invece ha votato Weston McKennie, calciatore che viene sempre indicato come esubero o elemento poco utile, invece alla fine tutti gli allenatori schierano in campo per la sua capacità di interpretare più ruoli. Ma il voto maggiore è una sentenza: il 51,5% dei tifosi juventini vorrebbe che tutti e tre i calciatori suddetti lascino la Juve il prima possibile. Come segnale chiaro di come la squadra di Tudor abbia bisogno di un repulisti generale per tornare a vincere.