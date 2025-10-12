Buone notizie finalmente sul fronte Matteo Berrettini. Il tennista italiano sembra pronto a tornare dopo un periodo nero.

Il tennis italiano, in ambito maschile, può tranquillamente ammettere di vivere uno dei momenti più brillanti di sempre. Infatti il movimento azzurro vanta un fuoriclasse come Jannik Sinner, tra i primissimi del ranking ATP, a serrare le fila. Ma anche tennisti di grande talento come Lorenzo Musetti o Flavio Cobolli pronti a portare in alto il nostro Paese.

Peccato che un altro talentuosissimo protagonista stia vivendo l’ennesimo momento nero della sua carriera, fatta di alti e bassi nonostante le enormi potenzialità. Parliamo di Matteo Berrettini, che ha vissuto finora un 2025 davvero delicato e difficile, sempre per via dei tanti stop muscolari che lo frenano sistematicamente sul più bello.

Il tennista romano ha subito a metà anno alcuni problemi fisici che lo hanno tolto di mezzo per diverso tempo, facendogli perdere numerosi tornei. La sconfitta al primo turno di Wimbledon, per mano di un certo non irresistibile Majchrzak, è stata la sintesi di un’annata complicata e anche poco motivata per il fuoriclasse azzurro.

Berrettini ci riprova: ai nastri di partenza degli Open di Stoccolma

Recentemente Matteo Berrettini sembra aver superato i problemi e gli infortuni muscolari, tanto da rimettersi in pista senza avere però ancora la condizione atletica giusta per competere ad alti livelli. Accenni di buon tennis sono arrivati però a Tokyo e Shanghai, dove però l’italiano non ha superato il terzo turno.

L’occasione ideale potrebbe però arrivare nei prossimi giorni. Berrettini ha scelto di partecipare ad uno dei primi tornei indoor della stagione, quello di Stoccolma. Si tratta di un torneo ATP 250 utilissimo per ritornare ad aver fiducia nelle proprie capacità, ma soprattutto per testare braccia e muscoli in vista delle prossime sfide.

Matteo dunque sarà ai nastri di partenza di Stoccolma, assieme ad un altro tennista azzurro in vena di rivalsa, come Lorenzo Sonego. Le due teste di serie della competizione saranno i due scandinavi Casper Ruud e Holger Rune, entrambi incapaci di dare continuità alle proprie prestazioni e anche a rischio per la partecipazione alle Finals di Torino.

Un altro obiettivo di Berrettini è quello di far bene in Svezia per potersi meritare la fiducia del capitano azzurro Filippo Volandri, in vista delle convocazioni per la fase finale di Coppa Davis. Nell’ultima edizione, vinta dall’Italia, lo stesso tennista romano era stato determinante sia nel singolare che nel doppio.