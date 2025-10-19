Cambia tutto per una delle big storiche del nostro campionato: l’allenatore è stato esonerato, al suo posto un nome a sorpresa per rilanciarsi.

Dopo la seconda sosta stagionale per le Nazionali, si comincia ad entrare nel vivo del campionato 2025/2026 di calcio. In particolare in Italia, dove si potrà progressivamente cominciare a capire quali squadre saranno pronte per lottare ad alti livelli, e quali invece rischiano un flop totale.

In Serie A ad esempio, le sconfitte del sabato di Napoli e Roma stanno rimescolando le carte in vetta alla classifica, visto che la leadership degli azzurri e dei giallorossi è già a rischio. Si prospetta una stagione molto più combattuta del previsto, così come nella serie cadetta, dove sono tante le formazioni costruite per lottare per la promozione, ma al momento c’è ancora grande caos e discontinuità di risultati.

Ed inevitabilmente si comincia a parlare di esoneri e di panchine già traballanti dopo queste prime settimane di campionato. Basti pensare alla Fiorentina di Pioli, che è ancora senza vittorie stagionali e potrebbe essere tra le prime a cambiare in corsa. Mentre in B è arrivato già il primo doloroso responso: la Sampdoria, grande decaduta del nostro calcio, ha deciso di cacciare il suo allenatore.

Sampdoria, il k.o. con l’Entella costa caro a Donati: già scelto il sostituto

Massimo Donati, ex centrocampista ed allenatore della Sampdoria, è stato ufficialmente esonerato. E’ durata solo pochi mesi l’avventura del classe ’81 alla guida dei blucerchiati, visti i risultati a dir poco deludenti per una squadra così prestigiosa. Donati paga la sconfitta pesante contro la Virtus Entella nell’ultimo turno ed il penultimo posto in classifica, con 5 punti conquistati in otto giornate.

La prima esperienza da tecnico in Serie B non ha dato buoni frutti a Donati, che dopo le esperienze Sambenedettese, Legnago ed i greci del Kallithea, non è riuscito ad imporre gioco ed idee alla Samp. Impossibile continuare per l’ex milanista, che dunque ha già dovuto fare le valigie.

La Sampdoria ha intanto già scelto il sostituto. Altra scommessa per il club ligure, che ha deciso di dare fiducia ad un altro ex calciatore doriano: Salvatore Foti, ex attaccante e collaboratore di José Mourinho nelle recenti esperienze con Roma e Fenerbahce. Considerato un personaggio dalla grande preparazione tattica, è stato indicato dalla dirigenza come l’uomo giusto per risollevare le sorti della Doria.

Possibile che al fianco di Foti possa tornare alla Samp, in veste di collaboratore, anche Attilio Lombardo. Ovvero un’altra storica bandiera blucerchiata, già nello staff di Evani lo scorso campionato.