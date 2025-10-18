Novità proposta da Igor Tudor durante gli ultimi allenamenti con la Juventus alla Continassa. Strano modo di preparare i prossimi impegni.

La Juventus torna in campo domani alle ore 12:30, nel lunch match della settima giornata di campionato. Una gara tutt’altro che semplice per la squadra bianconera, che sarà ospite del volenteroso e giovane Como di Cesc Fabregas. Una cosa è certa: ci si aspetta spettacolo e sorprese all’interno dei 90 minuti allo stadio Sinigaglia.

Igor Tudor ha bisogno di un’iniezione di fiducia, per sé e per la sua squadra, dopo una serie di risultati non così esaltanti tra campionato e coppa. La Juve infatti non vince dal 13 settembre scorso, quando batté l’Inter in maniera rocambolesca per 4-3 allo Stadium. Dopo di che sono arrivati ben cinque pareggi consecutivi, anche se va detto che le avversarie affrontate non sono state affatto semplici.

La Juve tornerà dunque in campo con tanta voglia di riprendersi i tre punti ed attestarsi tra le possibili rivali del Napoli nella lotta Scudetto. Lo farà però senza Gleison Bremer, che si è operato al menisco dopo il recente infortunio al ginocchio, con uno stop previsto tra i 30 ed i 40 giorni. Mentre Tudor ha scelto di guidare gli allenamenti alla Continassa con una novità piuttosto singolare.

Tudor in stile Diabolik alla Continassa: il look sorprendente del tecnico bianconero

La novità è più di colore che di ambito tecnico-tattico. Infatti, come riportato dalla redazione di Sportmediaset, Igor Tudor da giovedì scorso ha incominciato a guidare le sessioni di allenamento della Juventus con un look molto particolare, che ha strappato l’occhio ai fotografi.

Il tecnico croato si è presentato sul campo con indosso un passamontagna ad avvolgergli il capo, quasi nello stile del noto personaggio dei fumetti Diabolik. Un abbigliamento non certo passato inosservato, che ha scatenato curiosità ed ilarità tra i tifosi. Tudor probabilmente ha scelto di bardarsi così per le prime ventate di freddo invernale alla Continassa, soprattutto durante gli allenamenti mattutini. Anche se non è chiaro il motivo dell’uso di questo indumento durante l’intera sessione.

Ovviamente sui social sono incominciate a circolare le immagini di Tudor in passamontagna trasformate in meme con tanta ironia e sarcasmo. Ma a prescindere da questo abbigliamento inusuale, il tecnico della Juventus è super concentrato per riportare i suoi alla vittoria.

In vista di Como-Juve i bianconeri dovranno fare a meno degli infortunati Bremer e Cabal, oltre che di McKennie rientrato in ritardo dagli USA per un problema con i voli. Possibile chance dal 1′ minuto per Vlahovic dopo le tante panchine delle scorse settimane.