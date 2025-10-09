Il momento catturato dai media durante una conferenza stampa.

Il 9 ottobre potrebbe essere il giorno della pace tra Israele e Hamas. A darne notizia è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

“Sono molto orgoglioso di annunciare che Israele e Hamas hanno entrambi sottoscritto la prima fase del nostro piano di pace”, ha scritto su Truth. “Tutte le parti saranno trattate equamente! Questo è un grande giorno per il mondo arabo e musulmano, Israele, tutte le nazioni circostanti e gli Stati Uniti d’America, e ringraziamo i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia, che hanno collaborato con noi per rendere possibile questo evento storico e senza precedenti. Benedetti gli operatori di pace!”. Il piano di pace prevede il ritiro progressivo di Israele da Gaza e il rilascio degli ostaggi da parte di Hamas. I media hanno raccontato in queste ore festeggiamenti a Gaza e a Tel Aviv.

Prima dell’annuncio, le telecamere hanno ripreso il momento in cui Donald Trump ha saputo dal Segretario di Stato Marco Rubio che l’accordo era vicino.

“Mi è appena stata data una nota in cui si dice che siamo molto vicini a un accordo in Medio Oriente, e che avranno bisogno di me molto presto”, dice Trump dopo aver ricevuto un biglietto da Rubio.