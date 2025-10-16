Un gravissimo lutto ha colpito Milly Carlucci: la regina del sabato sera di Rai Uno ha subito una grave perdita. Ecco chi è scomparso.

È iniziata una nuova edizione di Ballando con le Stelle e, come ogni altro anno, Milly Carlucci ha lavorato incessantemente per trovare un cast di stelle capace di appassionare il pubblico, come ormai da diversi anni. In effetti ci è riuscita, perché in pista è addirittura scesa anche Barbara D’Urso, insieme a tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica, del giornalismo.

Purtroppo, però, a poche settimane dall’inizio del programma, la conduttrice ha subito un gravissimo lutto. Ecco chi ha perso.

Il lutto di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha potuto conoscere molto bene Bianca Guaccero lo scorso anno, quando ha partecipato e ha vinto Ballando con le Stelle. Quindi la perdita dell’attrice pugliese ha colpito sicuramente anche la conduttrice tanto seguita il sabato sera. È venuto a mancare, infatti, Ettore, il padre della Guaccero.

Scomparso a 81 anni venerdì 10 ottobre, i funerali si sono tenuti sabato scorso a Bitonto, città d’origine della famiglia. Bianca Guaccero l’ha voluto ricordare con un commovente messaggio, senza una foto ma con una semplice frase scritta in bianco su sfondo nero: “Ti amerò per sempre”. L’attrice ha spesso parlato in passato delle condizioni di salute del padre, raccontando: “Io vivevo a Milano per lavoro. Un giorno chiamai i miei genitori e chiesi a mia mamma di passarmi mio papà ma lei mi disse perché non c’era: l’avevano trasportato d’urgenza in ospedale perché aveva avuto delle complicanze al cuore”.

È stato a seguito di questa notizia che Bianca è tornata a Bitonto. Ha raccontato: “Ho pianto per tutte le 14 ore del viaggio e continuavo a chiamare l’ospedale per avere notizie di papà. Quando arrivai, entrai nella sala dov’era ricoverato e lo vidi pieno di fili e tubicini e questa immagine non la dimenticherò mai“. A Verissimo, quando la Guaccero ha raccontato tutto questo e ha dichiarato: “Io non glielo dico spesso ma lo amo e lo ringrazierò per sempre per tutto ciò che ha fatto per me”, suo papà le ha mandato un video messaggio dicendo: “Eri, sei e sarai quella persona che porta in famiglia tanta allegria e tanto spontaneo amore. Sei quella figlia che ogni genitore avrebbe voluto avere“.

Insomma, il papà di Bianca è stato molto importante per lei ed anche Milly Carlucci l’ha voluto ricordare durante la puntata di Ballando con le stelle, quando ha rivolto un commosso pensiero all’attrice che ha trionfato l’anno scorso. A nome di tutta la squadra del programma, la presentatrice ha espresso tutta la propria vicinanza alla famiglia Guaccero in questo momento così doloroso.

Anche il compagno di Bianca, il maestro di ballo Giovanni Pernice, ora in gara con Francesca Fialdini, ha detto: “Fatemi mandare un saluto a Bianca, un abbraccio. Amore ti amo“.