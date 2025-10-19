Il maltempo tornerà in Italia e lo farà in maniera prepotente portando in questa data oltre 100 mm di pioggia. Ecco quando fare attenzione.

Il mese di ottobre è stato caratterizzato da grande instabilità e pare che il maltempo continuerà ad imperversare nella nostra Penisola. Infatti, già negli scorsi giorni tante regioni d’Italia hanno sofferto per le precipitazioni ma c’è un’altra data in cui fare attenzione.

In questo giorno, infatti, cadranno oltre 100 mm di pioggia nella nostra Penisola. Ecco quando essere particolarmente prudenti.

La data della pioggia oltre 100 mm in Italia

Nei prossimi giorni finirà l’effetto dell’anticiclone nord europeo per lasciare spazio al regime atlantico e di conseguenza questo comporterà l’arrivo di altro maltempo in Italia, caratterizzato in prevalenza da precipitazioni intense tra il Nord e il Centro Italia.

In particolare lunedì il fronte atlantico colpirà prevalentemente il Nord a partire dal Nordovest mentre nella giornata di martedì si sposterà anche al Centro ed entro fine giornata inizierà ad arrivare anche su parte del Sud della nostra Penisola. In queste giornate si attendono piogge abbondanti: tra le due giornate potranno raggiungere oltre i 100 mm sulla Liguria, la Toscana e parte del Nord, soprattutto Lombardia e Nordest.

Le temperature si abbasseranno gradualmente al Nord mentre al Centro e al Sud faranno registrare un aumento. Ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali, fino a forte. Mercoledì la perturbazione si sposterà sulle regioni meridionali portando piogge e rovesci, localmente abbondanti sulla Campania mentre al Centro e al Nord avremo solo locali condizioni di instabilità ma quasi ovunque dovrebbe esserci il sole.

Le temperature diminuiranno quindi anche al Sud. Da giovedì avremo una rimonta anticiclonica che dovrebbe portare tempo stabile e con temperature in aumento al Centro e al Sud ma al Nord il tempo potrebbe rimanere una certa instabilità. Quanto al fine settimana, per il momento le previsioni più probabili parlano di un continuo peggioramento al Centro e al Nord mentre il Sud continuerebbe a beneficiare di tempo stabile e anche molto mite per il periodo.

Insomma, questo autunno ci sta dando dentro con il maltempo, specialmente con le precipitazioni. Come visto, tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre si potrà registrare pioggia oltre i 100 mm in Liguria, Toscana e parte del Nord, specialmente Lombardia e Nordest. Per questo, soprattutto in queste due giornate, bisognerà essere particolarmente prudenti.