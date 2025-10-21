Secondo quanto riportato dalla stampa olandese, citando fonti ufficiali della polizia locale, circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati la scorsa notte nel centro di Eindhoven (anche quattro sostenitori del PSV sono stati fermati per motivi simili in diverse zone della città). Questo accade alla vigilia della sfida tra la squadra partenopea e il club locale, che si terrà stasera nella terza giornata della fase a girone unico della Champions League.

La polizia ha precisato che non ci sono stati veri e propri disordini o risse durante l’intervento. Gli arresti sono stati infatti effettuati per evitare che situazioni del genere si verificassero concretamente. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa locale ANP, non sono stati segnalati scontri effettivi fra i tifosi di Napoli e PSV.

Gli agenti olandesi hanno descritto i tifosi napoletani come un “gruppo numeroso” con un clima teso. Nonostante gli inviti da parte della polizia a lasciare il centro città, le richieste sono state disattese. Portando così agli arresti per violazione delle normative comunali sugli assembramenti. I tifosi arrestati sono stati trasportati in autobus alla stazione di polizia di Mathildelaan per essere interrogati. Alcuni di loro, inoltre, non avrebbero nemmeno il biglietto per la partita di stasera.

In previsione dell’incontro, il sindaco di Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem, aveva già istituito una zona di sicurezza ad alto rischio. Ciò consente alle forze dell’ordine di effettuare perquisizioni preventive in diverse aree del centro cittadino e in altre zone strategiche.