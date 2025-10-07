Non si possono accendere i termosifoni se prima non si puliscono per bene: in questo modo elimini tutto lo sporco in un attimo.

Ora che il capitolo estate è definitivamente chiuso e i primi freddi hanno fatto già la loro comparsa, quello che più preme, è cercare di ottenere degli ambienti in casa che siano caldi e confortevoli. Ecco che quindi, dopo mesi di inattività i termosifoni ritornano a funzionare. Attenzione però, perché prima di accenderli, c’è un passaggio importante che non va trascurato.

Con il passare del tempo, polvere, peli di animali, residui e particelle invisibili si accumulano tra le fenditure dei caloriferi. Questo strato di sporco non solo riduce l’efficienza termica, ostacolando la diffusione del calore, ma può anche bruciare quando il termosifone si riscalda, rilasciando nell’ambiente odori sgradevoli e sostanze potenzialmente irritanti per chi soffre di allergie o ha problemi respiratori.

Come pulire correttamente i termosifoni per farli funzionare in modo corretto

Molti pensano che una passata veloce con uno straccio o l’uso dell’aspirapolvere siano sufficienti, ma spesso lo sporco si annida in punti difficili da raggiungere. Ecco perché è importante utilizzare un metodo semplice, veloce ma davvero efficace, capace di raggiungere anche le zone più nascoste senza dover smontare nulla.

Per poter pulire i termosifoni ci sono diversi metodi, uno ad esempio è quello dell’asciugacapelli. Basterà posizionare un panno umido sotto al radiatore per raccogliere la polvere che cadrà e indirizzare il getto d’aria del phon tra le fessure, dall’alto verso il basso. L’aria calda smuoverà polvere e residui accumulati, facendoli cadere sul panno senza disperderli nell’aria. Un trucco velocissimo, che riuscirà a raggiungere anche i punti più nascosti.

Un altro metodo invece è quello di usare una spugnetta per piatti. In questo caso, si andrà a legare un filo al centro della spugna, che dovrà essere leggermente umida, che si andrà poi ad usare per manovrarla all’interno del termosifone. Una volta legato, si infilerà la spugnetta fra i vari elementi del radiatore e si muovere su e giù. In questo modo tutto lo sporco verrà catturato e non svolazzerà in aria. Si tratta di due metodi semplici e veloci, che aiuteranno ad eliminare tutto lo sporco senza alcuna difficoltà. Una volta puliti per bene, i termosifoni saranno pronti per essere messi in funzione.