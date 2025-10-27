Notizia che stravolge l’economia della rosa giallorossa. Gasperini in questo modo rischia di perdere un suo titolare nei prossimi mesi.

La Roma di Gian Piero Gasperini fa fatica in Europa, come dimostrato dalla sconfitta inaspettata in casa con i cechi del Viktoria Plzen. Ma allo stesso tempo è dominante più delle rivali in Serie A. La classifica infatti sorride pienamente alla squadra capitolina.

Dopo 8 giornate di campionato, la Roma guarda tutti (tranne il Napoli a pari punti) dall’altro verso il basso. Sei vittorie conquistate e 18 punti in classifica, un primato che a questo punto della stagione non veniva raggiunto da ben dodici anni. Un bellissimo avvio per Gasperini, che non ha ancora trovato un gioco spettacolare e produttivo come vorrebbe, ma i risultati sono dalla sua parte.

E chissà che a gennaio, quando scatterà il mercato di riparazione invernale, la Roma non possa migliorare la propria rosa e renderla più fruibile per il gioco di Gasperini. Nel mirino ci sono gli acquisti di un centrocampista di qualità e di un centravanti più abile nel gioco con i compagni ed in fase realizzativa. Ma il Gasp rischia allo stesso tempo di perdere un calciatore che gli sta dando molto in questi primi mesi stagionali.

Pellegrini torna nel mirino del Napoli a gennaio: può essere lui il sostituto di De Bruyne

Stiamo parlando di Lorenzo Pellegrini, il tanto chiacchierato centrocampista offensivo della Roma a cui è stata anche tolta la fascia di capitano con le nuove gerarchie di Gasperini, che premiano i calciatori con il maggior numero di presenze in maglia giallorossa.

Pellegrini però, fin dal derby del 21 settembre scorso, ha risposto alla grande quando mandato in campo. Anche ieri contro il Sassuolo ha sfiorato il gol in tre occasioni ed è subentrato in maniera a dir poco brillante. Ma, con il contratto in scadenza a giugno 2026, Pellegrini potrebbe anche lasciare Roma nei prossimi mesi.

Il Napoli infatti sarebbe pronto, su suggerimento di Antonio Conte, a tornare forte sul numero 7 romanista, già cercato lo scorso anno. Sarebbe lui il calciatore ideale per rimpiazzare Kevin De Bruyne, il fuoriclasse belga che resterà ai box per diversi mesi. La lesione di alto grado al bicipite femorale subita contro l’Inter rischia di tenerlo lontano dai campi almeno fino a febbraio.

Tenendo in considerazione sia questo stop prolungato, sia la trasferta di Zambo Anguissa in Coppa d’Africa a gennaio, il Napoli dovrà tornare sul mercato dei centrocampisti nella sessione di metà campionato. Pellegrini è di nuovo un nome caldo e la Roma sembra propensa ad alimentare la trattativa in uscita.