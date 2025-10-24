Si torna a parlare di squalifica per Jannik Sinner: ancora contestata e criticata l’ultima decisione presa dal fuoriclasse altoatesino.

In questi giorni Jannik Sinner è impegnato in uno degli ultimi tornei della stagione, gli ATP 500 di Vienna, con l’obiettivo di portare a casa ancora un risultato positivo prima di giocarsi il tutto per tutto alle Nitto Finals di Torino, che lo vedrà competere tra i migliori otto atleti dell’anno.

Probabile che dopo il torneo in terra austriaca, Sinner prenderà parte ad un’altra sola competizione prima delle Finals. Ovvero l’ultimo Masters 1000 stagionale di Parigi-Bercy, dove ritroverà il suo rivale storico Carlos Alcaraz, con la seria possibilità di vedere una finalissima tra i due, come già capitato ben 6 volte da inizio anno.

Ma a far rumore è stata l’ultima decisione impopolare presa ed annunciata da Sinner: l’altoatesino ha scelto di non rispondere alla convocazione di Filippo Volandri per la squadra che avrebbe dovuto affrontare la Coppa Davis, decidendo così di non rappresentare l’Italia dopo i trionfi del 2023 e del 2024. Il capitano azzurro si affiderà dunque ad altri tennisti, ma questo dietrofront certamente non ha fatto piacere a nessuno.

Niente Coppa Davis, Sinner si tira indietro: arriva la frecciatina di Lo Cicero

Tanti personaggi del mondo del tennis e dello sport in generale non hanno preso bene la suddetta scelta di Jannik Sinner. Non dare disponibilità alla propria Nazionale potrebbe sembrare una mancanza di rispetto, anche se il tennista di San Candido ha fatto capire di aver bisogno di riposo e di ricaricare le batterie dopo una stagione molto delicata.

Tra i commenti più severi spunta quello di Andrea Lo Cicero, ex pilone della Nazionale italiana di rugby e da tempo noto personaggio televisivo. Intervistato da Radio 1, ha voluto punzecchiare Sinner, facendo un paragone con il proprio sport.

“Penso che sia una questione di rispetto nei confronti del Paese. È vero che Sinner ha giocato tanto, è vero che i tornei sono molto lunghi e quindi ha bisogno di riposo, nessuno lo mette in dubbio, però poteva gestire in maniera diversa la cosa. Mi dispiace ma è un no alla propria Nazionale, e se lo fai nel rugby vieni squalificato“.

Il pensiero di Lo Cicero si allinea con quello dello storico campione del tennis Nicola Pietrangeli, che a sua volta aveva tirato qualche stoccata severa nei confronti di Sinner. Il discorso è quello di dover rappresentare la propria nazione come squadra ed essere d’esempio per i più giovani. Ma evidentemente Jannik ha preferito fare altre valutazioni personali.