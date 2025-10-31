Luciano Spalletti, in attesa di una chiamata della Juventus, rischia di perdere subito una pedina. Tutta colpa del recente infortunio.

La Juventus ieri è tornata finalmente alla vittoria, un bel 3-1 interno sull’Udinese che riporta quanto meno serenità in un ambiente annichilito nell’ultimo mese per i risultati non eccellenti e soprattutto per la mancanza di successi. L’ultima vittoria ufficiale risaliva addirittura a metà settembre.

Archiviato il turno infrasettimanale, la Juve deve tornare a pensare all’incombenza più importante. Ovvero la scelta del nuovo allenatore, visto l’esonero recente di Igor Tudor e la necessità di trovare una nuova guida tecnica. Al momento il tecnico ad interim è Massimo Brambilla, allenatore della Next Gen, ma a breve verrà deciso su chi puntare almeno per il proseguo della stagione.

Luciano Spalletti è il nome caldo di queste ore, visto che i dialoghi tra la Juventus ed i suoi agenti sono già avviati da giorni. Manca l’accordo sul contratto, visto che il club bianconero propone di siglarlo fino al termine della stagione in corso più opzione di rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League. L’allenatore toscano vorrebbe maggiori garanzie future.

Juventus, sacrificio Miretti: i rivali lo vogliono già a gennaio

L’avventura di Spalletti, se dovesse cominciare a breve, potrebbe anche non contare su uno dei giovani talenti più interessanti usciti dal vivaio bianconero. Parliamo di Fabio Miretti, centrocampista di qualità che in queste settimane sta recuperando da una serie di problematiche muscolari, ma che allo stesso tempo potrebbe non restare a lungo alla Juve.

Infatti Miretti è finito nel mirino del Napoli, club che già in estate ha provato a portarlo alla corte di Antonio Conte, come rinforzo di prospettiva a centrocampo. Il classe 2003 è stato inserito nella short-list del Napoli per la sostituzione di Kevin De Bruyne, che come è noto salterà diversi mesi di campionato per via della lesione di alto grado al bicipite femorale.

Un infortunio, quello di KDB, che ha di fatto aperto diversi scenari di calciomercato, con il Napoli in evidente bisogno di trovare a gennaio un nuovo rinforzo in mediana. Conte infatti, oltre al belga, perderà per almeno un mese intero Zambo Anguissa, convocato dal Camerun per la Coppa d’Africa.

Miretti è uno dei profili che gli azzurri potrebbero puntare per rinforzarsi a metà stagione. Un affare tutt’altro che scontato, poiché Spalletti vorrà valutare l’intera rosa della Juventus al suo arrivo prima di prendere decisioni su tagli e cessioni. Ma l’impressione è che il numero 21 non abbia le prospettive di spazio a volontà in maglia bianconera.