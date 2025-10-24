Luciano Spalletti pronto ad iniziare una nuova avventura. Ormai la scelta sembra essere stata presa: solo questione di tempo per l’ex CT.

Un passaggio a vuoto pesante e doloroso che però non cancella una carriera fatta molto spesso di risultati eccellenti, miracoli sportivi e bel gioco. Luciano Spalletti ha voglia di archiviare il prima possibile il flop nel ruolo di commissario tecnico della Nazionale italiana e tornare in auge con una nuova avventura.

La gestione tutt’altro che brillante della formazione azzurra ha confermato come Spalletti non sia adatto per svolgere il compito di CT, bensì per carattere e per gestione tattica possa esprimersi al meglio allenando una squadra di club. Lo dimostrano le grandi cose fatte in carriera sulle panchine di Udinese, Roma, Zenit, Inter e soprattutto Napoli, dove ha vinto un clamoroso Scudetto nel 2023.

Quale futuro si prospetta dunque per Spalletti? Al momento non c’è ancora nulla di concreto, anche se l’ex commissario tecnico aspetta una chiamata importante e valuterà ogni proposta che arriverà nei prossimi giorni. Ma c’è un club in particolare che lo avrebbe messo nel mirino e che sarebbe disposta ad aumentare i contatti con il toscano, vista la necessità quanto meno di sondare nuovi nomi per la panchina.

Juventus, Tudor ora rischia grosso: Spalletti è la prima scelta in caso di esonero

Il club di cui parliamo è la Juventus, che sta vivendo un momento più complicato del previsto. Dopo le prime tre vittorie in campionato in altrettante giornate, il cammino bianconero è divenuto più tortuoso. Prima una serie di pareggi in fila che hanno mostrato un lato troppo anonimo della squadra, poi le ultime due sconfitte contro Como e Real Madrid.

La prova del Bernabeu di mercoledì sera è stata comunque applaudita per il carattere e per la generosità messa in campo dalla Juve. Ma il tecnico Igor Tudor deve superare i prossimi esami e tornare alla vittoria, per evitare un crollo sorprendente. I bianconeri affronteranno Lazio, Udinese e Cremonese nell’arco di una settimana.

Se questa serie di partite non dovesse andare come preventivato, la dirigenza juventina potrebbe seriamente prendere in considerazione l’esonero di Tudor entro la sosta di metà novembre. Una scelta difficile e delicata che però non va esclusa del tutto.

Spalletti a quel punto sarebbe la prima scelta della Juventus, che da tempo sembra aver drizzato ne antenne in direzione del tecnico toscano. Quella bianconera è una delle poche squadre di vertice che Spalletti non ha ancora mai allenato e l’occasione potrebbe arrivare nei prossimi mesi, con buona pace del lavoro di Tudor.