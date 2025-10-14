Questi punti nel salotto quasi mai nessuno li pulisce, ecco perché sono un ricettacolo di sporco e germi: bisogna agire immediatamente.

Il salotto è il cuore pulsante della casa: è dove ci si rilassa dopo una lunga giornata, si accolgono gli ospiti e spesso si trascorrono momenti preziosi con la famiglia. Per questo motivo, è anche una delle stanze che richiedono maggiore attenzione quando si parla di pulizia. Divani in ordine, superfici spolverate, pavimenti brillanti: tutto sembra perfetto. Ma lo è davvero?

Anche negli ambienti più curati, ci sono angoli e dettagli che sfuggono facilmente all’occhio, e che col tempo possono diventare veri e propri ricettacoli di polvere, acari e sporco invisibile. Si tratta di zone che raramente rientrano nella routine settimanale e che, nonostante l’apparenza, compromettono la reale pulizia dell’ambiente.

Questi punti nel salotto nessuno li pulisce mai: ecco perché sembra sempre tutto sporco

A differenza di quello che si possa pensare, nonostante il salotto sia una degli ambienti in cui si passa una buona parte del proprio tempo, è anche uno dei luoghi in cui ci sono dei punti che vengono trascurati durante la fase di pulizia. Si tratta di angoli, non sempre nascosti, e che diventano un vero ricettacolo di sporco, germi e batteri.

Uno dei punti più trascurati è la parte posteriore e inferiore del divano. Spesso posizionato vicino al muro o difficilmente spostabile, diventando così il posto perfetto per briciole, peli di animali e polvere che si accumulano senza essere notati. È consigliabile spostarlo almeno una volta al mese per un’aspirazione completa.

Altro grande dimenticato è il telecomando. Viene toccato ogni giorno da più mani, spesso mentre si mangia o si è appena rientrati a casa, ma raramente viene disinfettato. Eppure, è uno degli oggetti più contaminati della casa: bastano pochi secondi con un panno in microfibra e un detergente delicato per mantenerlo pulito e igienico.

Anche le tende meritano attenzione. Assorbono odori, trattengono polvere e con il tempo possono perdere colore o diventare vere e proprie trappole per allergeni. Andrebbero aspirate regolarmente e lavate ogni due o tre mesi, seguendo le indicazioni del tessuto.

Infine, non possiamo non citare quadri e cornici, che spesso vengono completamente ignorati, diventando il deposito perfetto per la polvere. Ecco che quindi, pulire questi punti, spesso dimenticati, trasformerà completamente l’ambiente.