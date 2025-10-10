Il tecnico giallorosso, protagonista di un ottimo avvio di stagione nonostante i mal di pancia sul mercato, incassa la doccia fredda

Trasformista. Concreto. Anche psicologo. Camaleontico nel modo di schierare la squadra in campo e anche nelle pieghe della partita, a match in corso. Gian Piero Gasperini deve essersi preparato veramente bene prima di accettare il difficile incarico di successore di Claudio Ranieri (sotto la cui guida la Roma sarebbe stata prima in classifica dalla sua venuta) sulla panchina del club capitolino.

Sebbene non si sia fatto mancare nulla in termini di esternazioni sul mercato (puntualmente, in occasione di ogni amichevole estiva, l’allenatore di Grugliasco ha spesso lamentato immobilismo e scarsa incisività nella campagna trasferimenti), la sua Roma vola.

15 punti su 18 disponibili in campionato, 3 punti in 2 gare di Europa League con l’asterisco determinato dagli incredibili tre rigori falliti contro il Lille nel match della seconda giornata della ‘Phase League‘.

Se l’attacco stenta – soprattutto se rapportato alla produzione offensiva della sua Atalanta – Gasp ha dato incredibile solidità alla difesa, perforata solamente in due occasioni in campionato. Il resto lo ha fatto il talento di Mile Svilar, il genio di Matìas Soulé, la ritrovata vena di un Lorenzo Pellegrini che sembrava esser finito in anticipo nel dimenticatoio e la sostanza, la disciplina tattica e l’abnegazione di un giocatore che sotto la sua guida sembra tornato ai fasti di una volta.

Ritorno di fiamma per Cristante: Tudor già esulta

Aspramente contestato dalla parte più rumorosa della tifoseria sia in seguito all’esonero di José Mourinho che soprattutto dopo l’allontanamento di Daniele De Rossi, Bryan Cristante ha risposto con l’unico linguaggio appropriato per la circostanza: il duro lavoro.

Già riabilitato, anche se non sempre da titolare, da Sir Claudio, l’ex Atalanta è diventato un punto fermo del nuovo centrocampo giallorosso, con Gasperini che finora gli ha concesso addirittura il 94% dei minuti totali in campionato. Ovviamente affidandogli sempre una maglia da titolare.

Oggetto di numerose voci di mercato che lo avrebbero visto accostato alla Juve tanto nello scorso gennaio quanto in estate (si era parlato tanto di uno scambio poi naufragato con Weston McKennie), Cristante è rimasto nella Capitale, forte della pregressa comune esperienza a Bergamo – proprio sotto la guida di Gasperini da gennaio 2017 a tutta la stagione successiva. Quando mise a referto 12 gol in 47 gare totali in maglia Dea in tutte le competizioni.

I persistenti problemi lamentati a centrocampo da Tudor starebbero spingendo la dirigenza bianconera a fare un altro tentativo per il centrocampista classe ’95: sul piatto Comolli potrebbe mettere fino ad 11 milioni in vista di un trasferimento da completare già nel mercato di gennaio. Ma non ditelo a Gasperini: immaginare ora la sua reazione ad una possibile partenza di un suo fedelissimi sarebbe come prepararsi ad una sfuriata epica…