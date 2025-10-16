Il messaggio di Jannik Sinner sui suoi piani dopo il ritiro dal Masters di Shanghai. Il tennista italiano ha deciso di fermarsi per un motivo.

I tifosi italiani di tennis hanno ancora negli occhi il ritiro imprevisto di Jannik Sinner da un torneo che avrebbe potuto dominare, come miglior atleta in gara. Parliamo del Masters 1000 di Shanghai, ultimo grande evento in territorio asiatico che però ha visto l’azzurro non riuscire a superare i sedicesimi di finale.

Tutta colpa dei crampi e del caldo asfissiante, condizioni che hanno bloccato letteralmente Sinner, costretto a dare forfait e ad abbandonare il sogno di riacciuffare Carlos Alcaraz in vetta alla classifica mondiale ATP. Una brutta delusione, all’interno di un 2025 che ha regalato grandi gioie a Sinner, come il trionfo di Wimbledon, ma anche delusioni e momenti delicati.

Il prossimo impegno che vedrà Jannik in campo è il torneo amichevole, ma molto ben pagato e sponsorizzato, ovvero il Six Kings Slam, l’evento che riguarda i sei tennisti più titolati in circolazione e che lo scorso anno è stato vinto proprio dall’altoatesino. In attesa di vederlo in campo, Sinner ha parlato ai microfoni di Super Tennis della sua situazione.

Sinner si prepara per il Six Kings Slam: “Dopo il ritiro mi sento fisicamente bene”

Parole confortanti quelle di Jannik Sinner, pronto a questa fase finale di stagione da protagonista. L’italiano ha raccontato di aver gestito le proprie forze, lasciandosi alle spalle i problemi fisici accusati a Shanghai.

“Ho fatto due giorni di pausa e poi ci siamo rimessi a lavorare: mi sento bene fisicamente e mentalmente, siamo pronti qui e per i prossimi tornei e speriamo di finire per bene l’anno. Cercherò di giocare il mio miglior tennis e vediamo cosa ne esce” .

Una breve pausa che dunque è servita a Sinner per ricaricare le batterie. A Riyadh, l’azzurro affronterà in semifinale la leggenda Novak Djokovic dopo aver sconfitto Tsitsipas in queste ore. Un match che si preannuncia davvero scoppiettante e aperto a qualsiasi risultato.

Dopo questo torneo di esibizione, Sinner punterà ai prossimi impegni in Europa: nel mirino vi sono gli Open di Vienna, il torneo Parigi-Bercy ed ovviamente le ATP Finals di Torino di metà novembre. Senza dimenticare l’impegno in Coppa Davis con la nazionale italiana.