Jannik Sinner in grande spolvero nel torneo di esibizione che si sta disputando in Arabia Saudita: riuscirà a lasciare inerme persino Alcaraz?

Lo scorso anno fu Jannik Sinner a guadagnarsi il titolo di vincitore del Six Kings Slam, alla prima edizione di questo innovativo torneo voluto fortemente dalla famiglia reale saudita e che si svolge a Riyadh. Un evento di esibizione che è dedicato ai sei tennisti più titolati al mondo in ambito maschile.

Un evento che per i partecipanti non è soltanto una possibilità di esibirsi e di farsi notare ad alti livelli, ma anche un ottimo guadagno per il portafogli: il vincitore del Six Kings Slam infatti si mette in tasca la bellezza di 6 milioni di dollari. Una cifra clamorosa che rappresenta un incentivo in più per fare bella figura in terra araba.

Nell’edizione attualmente in corso Sinner non sta smentendo il feeling con questo torneo. Il tennista azzurro si è lasciato alle spalle i dolori ed i crampi accusati in quel di Shanghai e ha superato senza troppa fatica Stefanos Tsitsipas nei quarti di finale e successivamente sua maestà Novak Djokovic in semifinale. Tutto è apparecchiato dunque per la consueta finalissima tra titani.

Sarà ancora Sinner contro Alcaraz in finale a Riyadh: ecco chi è favorito per gli scommettitori

Dunque per l’ottava volta in questo 2025, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno in finale, stavolta nel Six Kings Slam, rinnovando il loro confronto ormai classico. Un duello generazionale, visto che l’italiano e lo spagnolo appaiono quasi inarrivabili, anche nella classifica ATP.

Alcaraz sembrerebbe favorito sulla carta, visto che in questa stagione ha già inflitto sconfitte pesanti a Sinner. Quattro i trionfi del talento di Murcia in finale, mentre Jannik è riuscito a superare il rivale solo nell’ultimo atto di Wimbledon. Lo score generale vede Alcaraz avanti per 10-5 sull’altoatesino, ma stavolta gli scommettitori prevedono un finale diverso.

Secondo gli analisti delle agenzie Betflag, Goldbet e Lottomatica, Sinner sarebbe favorito nella finalissima del Six Kings Slam (prevista per sabato 18 ottobre), venendo quotato a 1,80. La vittoria del rivale Alcaraz è comunque molto vicina come quota, perché si gioca a 1,90 la posta. Insomma, come al solito grande incertezza, ma c’è un piccolo segnale che sembra favorire l’azzurro.

La finalissima di Riyadh verrà trasmessa domani sera, non prima delle ore 20:00, su Nextflix. L’emittente on-line detiene i diritti esclusivi dell’evento e manderà in onda prima della sfida in questione anche la finale per il terzo posto tra Novak Djokovic e Taylor Fritz.